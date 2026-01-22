Українцям надходять фейкові повідомлення "від НБУ" — що з ними не так

Людина за комп'ютером. Фото: Unsplash

У Національному банку України (НБУ) попередили громадян про нову шахрайську схему, яка нині активно використовується аферистами. Так, вони надсилають громадянам фішингові листи з небезпечними файлами.

Листи надходять нібито від імені Департаменту фінмоніторингу, повідомляє пресслужба Нацбанку.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про схему шахраїв

Шахраї розсилають листи з різних електронних адрес та вимагають від отримувачів надати документи. У листах також є підпис нібито фахівця НБУ.

У Нацбанку наголошують, що :

файли в отриманих листах краще не завантажувати на свій комп'ютер;

не відкривати додані у файлах посилання.

"Підкреслюємо, для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що фішинг — це вид інтернет-шахрайства, коли шахраї викрадають конфіденційні дані українців в інтернеті. Найчастіше аферисти видають себе за банки чи інші установи. Тож усім користувачам важливо не розкривати свої банківські дані стороннім особам, а щоб вберегти свій акаунт — встановити складний пароль.

Раніше ми розповідали, що шахраї поширювали фейкові повідомлення про компенсацію за відключення світла. Цю інформацію людям вони надсилали від імені банків. Також писали, як можна розпізнати шахраїв та вберегти свої заощадження. Відомо, які правила мають знати українці.