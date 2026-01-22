Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Шахраї прикриваються НБУ — про яку небезпеку сказали українцям

Шахраї прикриваються НБУ — про яку небезпеку сказали українцям

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 21:33
Українцям надходять фейкові повідомлення "від НБУ" — що з ними не так
Людина за комп'ютером. Фото: Unsplash

У Національному банку України (НБУ) попередили громадян про нову шахрайську схему, яка нині активно використовується аферистами. Так, вони надсилають громадянам фішингові листи з небезпечними файлами. 

Листи надходять нібито від імені Департаменту фінмоніторингу, повідомляє пресслужба Нацбанку.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про схему шахраїв

Шахраї розсилають листи з різних електронних адрес та вимагають від отримувачів надати документи. У листах також є підпис нібито фахівця НБУ.

У Нацбанку наголошують, що :

  • файли в отриманих листах краще не завантажувати на свій комп'ютер;
  • не відкривати додані у файлах посилання.

"Підкреслюємо, для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що фішинг — це вид інтернет-шахрайства, коли шахраї викрадають конфіденційні дані українців в інтернеті. Найчастіше аферисти видають себе за банки чи інші установи. Тож усім користувачам важливо не розкривати свої банківські дані стороннім особам, а щоб вберегти свій акаунт — встановити складний пароль. 

Раніше ми розповідали, що шахраї поширювали фейкові повідомлення про компенсацію за відключення світла. Цю інформацію людям вони надсилали від імені банків. Також писали, як можна розпізнати шахраїв та вберегти свої заощадження. Відомо, які правила мають знати українці.

НБУ фейки шахрайство Нацбанк шахраї
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації