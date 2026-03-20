Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Мошенники обманывают банкоматы и воруют ваши деньги: как работает схема

Мошенники обманывают банкоматы и воруют ваши деньги: как работает схема

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 19:40
Мужчина с рюкзаком стоит возле банкомата ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

У мошенников появилась новая схема обмана. Теперь для того, чтобы выманить деньги с банковских карточек украинцев, аферисты сначала "работают" с банкоматами. Этот способ мошенничества получил название "невидимая нить".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ziare.com.

Читайте также:

Подробнее о новой мошеннической схеме

Суть схемы следующая: злоумышленники выбирают банкомат и помещают в прорезь для карты нейлоновую нить. Человек вряд ли что-то заподозрит, потому что просто ничего не заметит. К тому же нить не помешает банкомату считать данные с карты пользователя.

"Поэтому сначала все кажется нормальным. Когда вы вставляете карту, банкомат запрашивает PIN-код, и вы можете осуществить операцию, как обычно. Но проблема начинается тогда, когда карта должна была бы выпасть, а этого не происходит", — говорится в материале.

Сначала может показаться, что банкомат неисправен. Но на самом деле это только начало.

"Далее перед вами появится человек, который предложит помощь. Вам посоветуют повторить операцию или ввести PIN-код. И цель довольно очевидна — увидеть ваш код доступа к счету", — отмечают авторы статьи.

Банковскую карту устройство все равно не вернет, поэтому вы решите идти в банк. А злоумышленник спокойно получит вашу карту и наличные, ведь уже будет знать PIN-код.

Как уберечь деньги от мошенников

Когда будете снимать деньги с собственной карты, проверьте все ли хорошо с банкоматом. Если при вводе карты чувствуется какое-то сопротивление или движение не является плавным, лучше ее вытащить. Или попробуйте снять деньги без карты — такую функцию предлагают большинство современных устройств.

"Обращайте внимание на людей, которые без видимой причины кружатся возле банкомата. Всегда прикрывайте клавиатуру во время ввода PIN-кода. Если карта заблокировалась, важно не уходить с места", — указывается в статье.

Если хоть какая-то деталь вокруг или рядом с вами покажется подозрительной — звоните в банк и полицию.

Как сообщалось ранее, мошенники обещают украинцам денежные выплаты от Укрэнерго, Ощадбанка или ООН. Речь идет о компенсации за длительные периоды без света, которую можно получить, если перейти по ссылке и поделиться персональными данными. Также мы писали, как мошенники используют Нацбанк, чтобы обманывать украинцев. Людям предоставили важные советы, как распознать обман.

Частые вопросы

Можно ли украинцам снять деньги в банкомате без карты?

Снять деньги без карты можно, например, в банкоматах ПриватБанка. Для этого на экране устройства нужно нажать на "Снять без карты" и указать финансовый номер телефона. Этот сервис доступен во всех банкоматах.

Сколько в Украине можно снять наличных без карты

Банки устанавливают собственные лимиты на снятие наличных без карты. Например, если говорить об Ощадбанке, то речь идет о 50 000 гривен в день. ПриватБанк позволяет снимать по 20 000 гривен за одну операцию. А ПУМБ — по 20 000 гривен в сутки.

деньги банкоматы банковские карты банковские счета мошенники
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации