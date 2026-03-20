Мошенники обманывают банкоматы и воруют ваши деньги: как работает схема

Мужчина с рюкзаком стоит возле банкомата ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

У мошенников появилась новая схема обмана. Теперь для того, чтобы выманить деньги с банковских карточек украинцев, аферисты сначала "работают" с банкоматами. Этот способ мошенничества получил название "невидимая нить".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ziare.com.

Подробнее о новой мошеннической схеме

Суть схемы следующая: злоумышленники выбирают банкомат и помещают в прорезь для карты нейлоновую нить. Человек вряд ли что-то заподозрит, потому что просто ничего не заметит. К тому же нить не помешает банкомату считать данные с карты пользователя.

"Поэтому сначала все кажется нормальным. Когда вы вставляете карту, банкомат запрашивает PIN-код, и вы можете осуществить операцию, как обычно. Но проблема начинается тогда, когда карта должна была бы выпасть, а этого не происходит", — говорится в материале.

Сначала может показаться, что банкомат неисправен. Но на самом деле это только начало.

"Далее перед вами появится человек, который предложит помощь. Вам посоветуют повторить операцию или ввести PIN-код. И цель довольно очевидна — увидеть ваш код доступа к счету", — отмечают авторы статьи.

Банковскую карту устройство все равно не вернет, поэтому вы решите идти в банк. А злоумышленник спокойно получит вашу карту и наличные, ведь уже будет знать PIN-код.

Как уберечь деньги от мошенников

Когда будете снимать деньги с собственной карты, проверьте все ли хорошо с банкоматом. Если при вводе карты чувствуется какое-то сопротивление или движение не является плавным, лучше ее вытащить. Или попробуйте снять деньги без карты — такую функцию предлагают большинство современных устройств.

"Обращайте внимание на людей, которые без видимой причины кружатся возле банкомата. Всегда прикрывайте клавиатуру во время ввода PIN-кода. Если карта заблокировалась, важно не уходить с места", — указывается в статье.

Если хоть какая-то деталь вокруг или рядом с вами покажется подозрительной — звоните в банк и полицию.

Как сообщалось ранее, мошенники обещают украинцам денежные выплаты от Укрэнерго, Ощадбанка или ООН. Речь идет о компенсации за длительные периоды без света, которую можно получить, если перейти по ссылке и поделиться персональными данными. Также мы писали, как мошенники используют Нацбанк, чтобы обманывать украинцев. Людям предоставили важные советы, как распознать обман.

Частые вопросы

Можно ли украинцам снять деньги в банкомате без карты?

Снять деньги без карты можно, например, в банкоматах ПриватБанка. Для этого на экране устройства нужно нажать на "Снять без карты" и указать финансовый номер телефона. Этот сервис доступен во всех банкоматах.

Сколько в Украине можно снять наличных без карты

Банки устанавливают собственные лимиты на снятие наличных без карты. Например, если говорить об Ощадбанке, то речь идет о 50 000 гривен в день. ПриватБанк позволяет снимать по 20 000 гривен за одну операцию. А ПУМБ — по 20 000 гривен в сутки.