Вимкнення світла — які проблеми можуть виникнути у клієнтів банків

Банкомат не видав готівку. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Відключення світла в усіх регіонах країни відбуваються регулярно і часто раптово через постійні обстріли. Тож періодично люди стикаються з ситуаціями, коли електроенергія зникає під час зняття грошей в банкоматі чи поповнення картки готівкою в терміналі.

Що робити, якщо банкомат списав гроші з картки, але не видав готівку, розповіли у пресслужбі ПриватБанку, передають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як повернути списані з картки гроші

Якщо під час роботи з банкоматом вимкнули світло, гроші з картки списалися, але готівку ви не отримали, необхідно:

зв’язатися зі службою підтримки банку — це можна зробити, зателефонувавши за коротким номером 3700 або скориставшись чатом у застосунку Приват24;

зафіксувати дані банкомата — якщо немає можливості звернутися до служби підтримки одразу, треба сфотографувати номер пристрою (є на лицьовій панелі) або записати точну адресу та час, коли трапився інцидент;

надати максимум інформації — номер картки, суму операції та місце, де вона проводилася.

Після опрацювання заявки банк поверне гроші на картку, про що додатково сповістить вас у застосунку, електронною поштою чи в смс.

При відключеннях світла також бувають ситуації, коли банкомат "з’їдає" картку. У такому випадку її необхідно терміново заблокувати та перевипустити в Приват24 або у відділенні банку.

Як зняти гроші в банкоматі без картки

В пристроях ПриватБанку це можна зробити кількома способами:

Через Приват24 — перейти у меню "Зняття готівки", ввести суму, пін-код картки та просканувати QR-код. За номером телефона — натисніть кнопку "Зняти без картки" на головному екрані банкомата, введіть свій фінансовий номер телефону та очікуйте дзвінок з кодом підтвердження. Через QR-код — проскануйте QR-код через застосунок Приват24, виберіть картку для зняття готівки, введіть суму зняття та ПІН-код.

Також готівку можна отримати без картки у касі ПриватБанку за наявності фінансового номера телефона, або на касах магазинів — якщо потрібна сума до 6 000 грн.

Раніше ми розповідали, що у березні 2026 року на операції з готівковими коштами у ПриватБанку діятимуть певні обмеження. Йдеться про правила для зняття коштів у банкоматах, касах та інших каналах в Україні та за кордоном.

Також дізнавайтеся, кому треба терміново перевипустити картку ПриватБанку. Фінансова установа обмежить їх використання для деяких операцій.