Банкомати з іноземною валютою — скільки доларів можна зняти

В Україні банкомати видають готівкою не тільки гривні, а й іноземну валюту. Наприклад, населення може знімати зі своїх банківських карток долари.

Зняття доларів у банкоматах

Як повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ), ліміт на зняття готівки з іноземних рахунків становить 100 000 гривень в еквіваленті. Знімати таку суму коштів можна щодня.

"Цей ліміт також поширюється на зняття валюти за кордоном із рахунків в іноземній валюті, що відкриті в українських банках", — йдеться у повідомленні.

Отримати долари готівкою можна у касах банків, якщ замовити потрібну суму наперед. Для цього громадяти можуть скористатися онлайн-банкінгом.

Водночас валютних банкоматів в Україні не дуже багато. Більшість пристроїв видають лише гривню, тож швидко та у будь-який час отримати готівку у доларах не варто.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що українці купують долари чи євро в банках, обмінниках або на чорному ринку. Чорний ринок, тобто обмінні операції у приватних осіб, взагалі не варто розглядати як дієвий варіант. Якщо ж обирати між банком та обмінником, то найкраще — забути про швидкість та вигоду і йти в банківську установу.

Продавати чи купувати валют в обмінниках, звісно можна, але у виняткових ситуаціях, наприклад, коли дуже швидко потрібно отримати іноземні купюри.

Раніше ми розповідали, коли вигідно купувати чи продавати валюту. Не всі розуміють, що у певні дні тижня долари чи євро можуть дорожчати або дешевшати. Також писали про іноземні банкноти, які можна лише віддати на інкасо. Йдеться як про долари, так і євро.