Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Зняти долари у банкоматі — чи доступна така послуга українцям

Зняти долари у банкоматі — чи доступна така послуга українцям

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 20:45
Банкомати з іноземною валютою — скільки доларів можна зняти
Людина біля банкомата і долари в гаманці. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні банкомати видають готівкою не тільки гривні, а й іноземну валюту. Наприклад, населення може знімати зі своїх банківських карток долари.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Зняття доларів у банкоматах

Як повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ), ліміт на зняття готівки з іноземних рахунків становить 100 000 гривень в еквіваленті. Знімати таку суму коштів можна щодня. 

"Цей ліміт також поширюється на зняття валюти за кордоном із рахунків в іноземній валюті, що відкриті в українських банках", — йдеться у повідомленні. 

Отримати долари готівкою можна у касах банків, якщ замовити потрібну суму наперед. Для цього громадяти можуть скористатися онлайн-банкінгом.

Водночас валютних банкоматів в Україні не дуже багато. Більшість пристроїв видають лише гривню, тож швидко та у будь-який час отримати готівку у доларах не варто.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що українці купують долари чи євро в банках, обмінниках або на чорному ринку. Чорний ринок, тобто обмінні операції у приватних осіб, взагалі не варто розглядати як дієвий варіант. Якщо ж обирати між банком та обмінником, то найкраще — забути про швидкість та вигоду і йти в банківську установу.

Продавати чи купувати валют в обмінниках, звісно можна, але у виняткових ситуаціях, наприклад, коли дуже швидко потрібно отримати іноземні купюри.

Раніше ми розповідали, коли вигідно купувати чи продавати валюту. Не всі розуміють, що у певні дні тижня долари чи євро можуть дорожчати або дешевшати. Також писали про іноземні банкноти, які можна лише віддати на інкасо. Йдеться як про долари, так і євро.

гроші банкомати валюта готівка долари
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації