Цены на рапс в декабре — что происходит на агрорынке в

Рынок рапса в Украине остается стабильным в начале зимы 2025 года. В то же время на перерабатывающих заводах активнее покупают рапс на фоне дефицита других культур, что может привести к росту цен в будущем.

Об этом говорится на сайте Всеукраинского аграрного совета.

Рынок рапса в декабре

Как отмечается, в начале декабря фиксируются отдельные случаи подорожания культуры, но пока это не является распространенным явлением для всего сегмента. Тем временем рынок в ожидании начала форвардной торговли рапсом урожая 2026 года.

"Первые индикативы на рапс нового урожая озвучиваются от 430 до 435 долларов за тонну с доставкой в порт. Речь идет о небольших партиях, которые надо будет доставить в период с июля по август. Лучший период для форвардной фиксации традиционно — январь — март", — отмечается в сообщении.

Закупочные цены на рапс

Украина сохраняет стабильные темпы экспорта рапса. По состоянию на 8 декабря отгружено 52 тыс. тонн. По прогнозам, в первый месяц зимы экспорт будет колебаться в пределах до 150 тыс. тонн.

Что касается закупочных цен, то на украинском рынке они держатся на отметках от 550 до 560 долларов за тонну, тогда как перерабатывающие предприятия предлагают свою цену — до 24,5 тысячи гривен за тонну. В то же время уже через несколько недель цены на рапс могут повыситься. Ключевым драйвером сейчас является соя: в случае ее роста рапс также может подорожать до 510 долларов за тонну.

Ранее мы рассказывали об экспорте украинской кукурузы. Известно, как изменились цены в декабре 2025 года. Также мы писали, что произошло с ценами на пшеницу. Так, в начале этой зимы на рынке не фиксируется серьезных колебаний.