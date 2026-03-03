Цены на подсолнечник весной — за сколько можно купить тонну

Поле с подсолнухами и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

На украинском агрорынке начал дешеветь подсолнечник. Падение цен связано с изменениями, которые с началом марта продолжаются на экспортном направлении.

Закупочные цены на подсолнечник

Как отмечается на сайте АПК-Информ, сейчас стоимость продукции пересматривают переработчики. Так, закупочные цены на заводах снизились до 29 000 гривен за тонну.

"В то же время часть заводов снижали цены спроса до 28 500 — 28 800 гривен за тонну, тогда как другие, в случае привлекательных предложений, все еще готовы были держать цены в пределах 30 000 — 30 500 гривен за тонну", — говорится в сообщении.

К тому же в секторе подсолнечного шрота фиксируется низкий спрос и сохраняется удешевление продукции.

Цены на подсолнечник в Украине

На внутреннем рынке, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, тонна семян подсолнечника по состоянию на 5 марта стоит 28 531 гривен за тонну. За последние 8 дней семечки подешевели на 335 гривен, поскольку еще 24 февраля тонна продукции продавалась по средней цене в 28 866 гривен.

Ранее мы рассказывали, что на экспортном рынке соя подорожала до почти 20 000 гривен. Такие показатели фиксируются впервые с 2024 года. Еще писали, что пшеница в Украине дорожает. Например, зерно 2 класса продается по 10 600 гривен за тонну.