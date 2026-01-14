Цены на рапс — по каким причинам культура дешевеет на экспортном рынке зимой

Зерновой комплекс. Фото: УНИАН

На экспортном рынке рапса в Украине цены повышаются, но медленно. Такая динамика возникла из-за того, что производители в Европейском Союзе не активно продают сырье местным аграриям, а из Украины снижаются поставки.

Об этом говорится в публикации АПК-Информ.

Реклама

Читайте также:

Цены на рапс

В Украине масличная, которую доставляют в порты, стоит 545 долларов за тонну. Если речь идет об урожае 2026 года, то уровень цен ниже на 30 долларов, поскольку на ценообразование давят ряд факторов, среди которых:

оптимистичные прогнозы относительно нового урожая масличной в Украине на фоне благоприятной перезимовки;

оптимистичные ожидания относительно урожая в 2026 году в странах Европейского Союза из-за увеличения площадей под озимой культурой;

оценка избыточных переходных запасов в Канаде и высокий потенциал экспорта данной культуры.

При этом предприятия, которые перерабатывают рапс, снижают цены спроса до 24 000 гривен с доставкой в порт. Все потому, что снижаются перспективы переработки, а заводы планируют работать с подсолнечником или соей.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в январе продолжает дешеветь подсолнечник, а спрос постепенно снижается. Поэтому производители все чаще отдают продукцию не на хранение, а на экспорт.

В то же время продажа в Европу остается выгоднее внутренней переработки даже с пошлиной в 1,8% - разница иногда достигает 30 долларов за тонну.

Ранее мы рассказывали, что в начале года украинские аграрии активно заключают сделки по продаже фуражной кукурузы. Цена на одну тонну установлена на уровне 10 000 гривен. Также писали, что дорожает морской экспорт пшеницы. Известно, какие для этого есть причины.