Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены на рапс в Украине — как изменились в январе

Цены на рапс в Украине — как изменились в январе

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 06:30
Цены на рапс — по каким причинам культура дешевеет на экспортном рынке зимой
Зерновой комплекс. Фото: УНИАН

На экспортном рынке рапса в Украине цены повышаются, но медленно. Такая динамика возникла из-за того, что производители в Европейском Союзе не активно продают сырье местным аграриям, а из Украины снижаются поставки.

Об этом говорится в публикации АПК-Информ.

Реклама
Читайте также:

Цены на рапс

В Украине масличная, которую доставляют в порты, стоит 545 долларов за тонну. Если речь идет об урожае 2026 года, то уровень цен ниже на 30 долларов, поскольку на ценообразование давят ряд факторов, среди которых:

  • оптимистичные прогнозы относительно нового урожая масличной в Украине на фоне благоприятной перезимовки;
  • оптимистичные ожидания относительно урожая в 2026 году в странах Европейского Союза из-за увеличения площадей под озимой культурой;
  • оценка избыточных переходных запасов в Канаде и высокий потенциал экспорта данной культуры.

При этом предприятия, которые перерабатывают рапс, снижают цены спроса до 24 000 гривен с доставкой в порт. Все потому, что снижаются перспективы переработки, а заводы планируют работать с подсолнечником или соей.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в январе продолжает дешеветь подсолнечник, а спрос постепенно снижается. Поэтому производители все чаще отдают продукцию не на хранение, а на экспорт.

В то же время продажа в Европу остается выгоднее внутренней переработки даже с пошлиной в 1,8% - разница иногда достигает 30 долларов за тонну.

Ранее мы рассказывали, что в начале года украинские аграрии активно заключают сделки по продаже фуражной кукурузы. Цена на одну тонну установлена на уровне 10 000 гривен. Также писали, что дорожает морской экспорт пшеницы. Известно, какие для этого есть причины.

цены в Украине зерно цены рапс зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации