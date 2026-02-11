Приостановление выплат пенсий — в Минсоцполитики объяснили, как действовать в таком случае

Люди в сервисном центре Пенсионного фонда. Фото: УНИАН

В 2026 году часть пенсионеров в Украине столкнулась с приостановлением выплат. Речь идет прежде всего о гражданах, которые находятся на временно оккупированных территориях или выехали за пределы Украины.

Об основаниях для временной остановки выплат, а также шагах, которые необходимо предпринять пенсионерам, чтобы возобновить получение средств, рассказал министр социальной политики Денис Улютин на брифинге 11 февраля, сообщают Новини.LIVE.

Почему и кому приостановили выплату пенсий

Чиновник очертил, что приостановление пенсий коснулось отдельных категорий пенсионеров, которые не прошли физическую идентификацию и не подали декларацию о неполучении выплат от РФ.

Улютин добавил, что физическая идентификация — это не новая процедура, она была введена еще в 2016 году и с тех пор проводится регулярно. На период карантина из-за COVID-19 она была приостановлена.

Возобновили процедуру изменениями в законодательство в 2024 году. Ими же определили, что в течение 2025 года нужно было провести соответствующую идентификацию и декларирование для трех категорий граждан:

которые получают выплаты на ВОТ;

которые выехали с ВОТ на подконтрольную Украине территорию;

которые выехали с ВОТ за границу.

Этим гражданам необходимо было пройти физическую идентификацию и подать декларацию о неполучении выплат от страны-агрессора.

"Это должно было сделать около 1 млн человек. По состоянию на 1 января 2026 года около 70 тысяч из них не подали декларацию о неполучении выплат от РФ. Еще около 260 тысяч человек не прошло физическую идентификацию", — отметил Улютин.

Срок идентификации продлили

Чиновник отметил, что на прохождение идентификации люди имели год. Но Министерство соцполитики, учитывая что 2026 год начался с достаточно сложных обстоятельств — отключение света, разрушений и перебоев в работе интернет-сети, продлило этот срок.

Поэтому граждане, которые прошли физическую идентификацию, но не подали декларацию о неполучении выплат от РФ, могут это сделать до 1 апреля 2026 года.

"Просьба к этим людям все же подать эту декларацию, это можно сделать в произвольной форме различными способами, в частности поставить галочку в своем кабинете на Портале Пенсионного фонда Украины. Или же можно прийти в сервисный центр ПФУ и подать письменную декларацию", — призвал Улютин.

Министр отметил, что пенсии таким гражданам не отменили, а лишь приостановили. Пенсионеры, которые пройдут идентификацию и декларирование, получат выплаты в полном объеме.

