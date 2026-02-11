Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пенсии приостановили — в чем причина и как действовать пенсионерам

Пенсии приостановили — в чем причина и как действовать пенсионерам

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 11:33
Приостановление выплат пенсий — в Минсоцполитики объяснили, как действовать в таком случае
Люди в сервисном центре Пенсионного фонда. Фото: УНИАН

В 2026 году часть пенсионеров в Украине столкнулась с приостановлением выплат. Речь идет прежде всего о гражданах, которые находятся на временно оккупированных территориях или выехали за пределы Украины.

Об основаниях для временной остановки выплат, а также шагах, которые необходимо предпринять пенсионерам, чтобы возобновить получение средств, рассказал министр социальной политики Денис Улютин на брифинге 11 февраля, сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Почему и кому приостановили выплату пенсий

Чиновник очертил, что приостановление пенсий коснулось отдельных категорий пенсионеров, которые не прошли физическую идентификацию и не подали декларацию о неполучении выплат от РФ.

Улютин добавил, что физическая идентификация — это не новая процедура, она была введена еще в 2016 году и с тех пор проводится регулярно. На период карантина из-за COVID-19 она была приостановлена.

Возобновили процедуру изменениями в законодательство в 2024 году. Ими же определили, что в течение 2025 года нужно было провести соответствующую идентификацию и декларирование для трех категорий граждан:

  • которые получают выплаты на ВОТ;
  • которые выехали с ВОТ на подконтрольную Украине территорию;
  • которые выехали с ВОТ за границу.

Этим гражданам необходимо было пройти физическую идентификацию и подать декларацию о неполучении выплат от страны-агрессора.

"Это должно было сделать около 1 млн человек. По состоянию на 1 января 2026 года около 70 тысяч из них не подали декларацию о неполучении выплат от РФ. Еще около 260 тысяч человек не прошло физическую идентификацию", — отметил Улютин.

Срок идентификации продлили

Чиновник отметил, что на прохождение идентификации люди имели год. Но Министерство соцполитики, учитывая что 2026 год начался с достаточно сложных обстоятельств — отключение света, разрушений и перебоев в работе интернет-сети, продлило этот срок.

Поэтому граждане, которые прошли физическую идентификацию, но не подали декларацию о неполучении выплат от РФ, могут это сделать до 1 апреля 2026 года.

"Просьба к этим людям все же подать эту декларацию, это можно сделать в произвольной форме различными способами, в частности поставить галочку в своем кабинете на Портале Пенсионного фонда Украины. Или же можно прийти в сервисный центр ПФУ и подать письменную декларацию", — призвал Улютин.

Министр отметил, что пенсии таким гражданам не отменили, а лишь приостановили. Пенсионеры, которые пройдут идентификацию и декларирование, получат выплаты в полном объеме.

Ранее мы рассказывали, что некоторым пенсионерам предлагают восстановить пенсионные выплаты.

Также узнавайте о важных сообщениях, которые разослал пенсионерам ПФУ.

пенсии Минсоцполитики Денис Улютин
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации