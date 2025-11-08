Видео
По 50 тыс. грн за рождение ребенка — как будут выплачивать деньги

Дата публикации 8 ноября 2025 08:45
обновлено: 07:42
Новые выплаты по 50 тыс. грн на детей в Украине - о чем должны знать матери
Младенец на руках. Фото: УНИАН

В Украине родителям новорожденных детей планируют платить по 50 тысяч гривен единовременного пособия. Это почти в пять раз больше, чем им начисляют сейчас.

Такие изменения прописаны в проекте Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению отцовства с профессиональной деятельностью", который 5 ноября 2025 года приняла Верховная Рада Украины.

Читайте также:

Выплата на детей в 50 тысяч гривен

Известно, что 50 тысяч гривен с 1 января 2026 года должны выплачивать всем женщинам (в том числе и несовершеннолетним), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования. Также денежную помощь сможет получить один из опекунов, который постоянно проживает с ребенком.

"Помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка назначается в размере 50 тысяч гривен. В случае рождения двух и более детей — помощь предоставляется на каждого ребенка", — говорится в тексте документа.

Для сравнения: сейчас матерям после родов выплачивают 41 280 гривен, из которых:

  • 10 320 гривен предоставляют сразу;
  • остальную сумму начисляют в течение трех лет.

Как получить 50 тысяч гривен

Единовременную выплату назначат, если за ней обратиться не позднее, чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка. Помощь назначают на основании свидетельства о рождении ребенка и паспорта гражданина Украины. А опекуны, если хотят получить выплату, должны предоставить решение об установлении опеки.

Что еще стоит знать

Напомним, что некоторые родители будут получать от государства двойную денежную помощь в 2026 году. Речь идет о родителях детей, которым по состоянию на 1 января 2026 года еще не исполнился один год. Они будут получать:

  • старую ежемесячную помощь — 860 грн;
  • новую ежемесячную выплату — 7 тысяч гривен.

Эта двойная выплата будет действовать до момента, когда ребенку исполнится один год.

Ранее мы рассказывали, что часть украинцев в ноябре 2025 года сможет получить новую социальную помощь. Речь о выплатах в размере 4,5 тысячи гривен. Также мы писали о наследстве, которое может остаться несовершеннолетним детям от родителей или родственников. Но его оформление имеет свои нюансы, о которых не все знают.

выплаты рождение дети деньги родители роды
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
