Выплаты для ВПО в 11 тыс. грн — где доступна финпомощь в феврале

Поддержка ВПЛ — где и кому можно оформить 11 тыс. грн помощи
В украинском благотворительном фонде "Помагаем" открыли регистрацию на финансовую помощь для внутренних переселенцев в одном из прифронтовых городов. В рамках программы можно буде получить почти 11 тыс. грн на каждого члена домохозяйства.
О том, где и кто может присоединиться к программе, рассказывают Новини.LIVE.
Где доступна денежная помощь для переселенцев
В конце февраля у переселенцев, которые зарегистрированы или фактически проживают в городе Каменское Днепропетровской области, появилась возможность получить дополнительную поддержку от БФ "Помагаем".
"Открыта регистрация на денежную помощь для ВПЛ, которые зарегистрированы и фактически проживают в городе Каменское Днепропетровской обл. от БФ "Помогаем". Сумма помощи составляет 10800 грн на каждого члена домохозяйства (единовременная выплата за 3 месяца)", — говорится в сообщении.
Принять участие в программе семьи внутренне перемещенных лиц могут при соблюдении следующих условий:
- не имели аналогичной поддержки от других организаций в течение последних трех месяцев;
- есть критерий уязвимости.
Как отмечают в организации, речь идет о таких категориях людей уязвимых групп:
- Домохозяйства с несовершеннолетними детьми с инвалидностью;
- Семьи, где есть люди в возрасте от 70 лет и имеют инвалидность;
- Опекунские семьи, семьи усыновителей, приемные семьи, детские дома семейного типа, многодетные семьи;
- Домохозяйства с детьми до одного года;
- Семьи с детьми до 18 лет.
Как зарегистрироваться в программе помощи
По данным организаторов, один представитель домохозяйства должен будет предоставить оригиналы документов всех членов домохозяйства. Речь идет о таком пакете:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код главы и членов семьи;
- справка о доходах (ОК 5/ОК 7), можно заказать в "Дії";
- справка переселенца;
- справка с банковским номером IBAN;
- свидетельство о рождении (на детей);
- справка об инвалидности.
Также необходимо будет предоставить документы, подтверждающие статусы семей:
- опекунской семьи;
- семьи усыновителей;
- приемной семьи;
- детдома семейного типа;
- многодетной семьи.
Заявки можно подать, предварительно заполнив онлайн-форму. Однако организаторы предупредили, что это не гарантирует получение финпомощи. Также форму могут в любой момент закрыть в случае набора определенного количества людей.
"Все заявки проходят проверку на соответствие критериям. В случае соответствия критериям с вами свяжется специалист для предоставления дальнейшей информации", — добавили в организации.
Что еще стоит знать переселенцам
В этом году некоторые переселенцы не получили соцвыплаты из-за несвоевременного выполнения требования идентификации и непредоставления уведомления об отсутствии выплат от органов РФ, однако из-за масштаба проблемы правительство дало возможность пройти соответствующую процедуру до 1 июля текущего года.
Кабмин принял решение возобновить выплаты, продлить сроки для идентификации и упростить доступ к услугам Пенсионного фонда.
В частности, увеличили численность операторов, организовали мобильные бригады и ввели е-очередь.
Ранее мы писали, что УВКБ ООН открыло регистрацию для участия в программе помощи жителям еще одной громады. Известно, кто из граждан может получить 10,8 тыс. грн в конце зимы.
Еще сообщалось, что в одной из тергромад переселенцы могут получить единовременно финансовую помощь. Уязвимым группам граждан предоставили возможность оформить от 5 тыс. грн.
