Выплаты для ВПО в 11 тыс. грн — где доступна финпомощь в феврале

Женщина преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В украинском благотворительном фонде "Помагаем" открыли регистрацию на финансовую помощь для внутренних переселенцев в одном из прифронтовых городов. В рамках программы можно буде получить почти 11 тыс. грн на каждого члена домохозяйства.

О том, где и кто может присоединиться к программе, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Где доступна денежная помощь для переселенцев

В конце февраля у переселенцев, которые зарегистрированы или фактически проживают в городе Каменское Днепропетровской области, появилась возможность получить дополнительную поддержку от БФ "Помагаем".

"Открыта регистрация на денежную помощь для ВПЛ, которые зарегистрированы и фактически проживают в городе Каменское Днепропетровской обл. от БФ "Помогаем". Сумма помощи составляет 10800 грн на каждого члена домохозяйства (единовременная выплата за 3 месяца)", — говорится в сообщении.

Принять участие в программе семьи внутренне перемещенных лиц могут при соблюдении следующих условий:

не имели аналогичной поддержки от других организаций в течение последних трех месяцев;

есть критерий уязвимости.

Как отмечают в организации, речь идет о таких категориях людей уязвимых групп:

Домохозяйства с несовершеннолетними детьми с инвалидностью; Семьи, где есть люди в возрасте от 70 лет и имеют инвалидность; Опекунские семьи, семьи усыновителей, приемные семьи, детские дома семейного типа, многодетные семьи; Домохозяйства с детьми до одного года; Семьи с детьми до 18 лет.

Как зарегистрироваться в программе помощи

По данным организаторов, один представитель домохозяйства должен будет предоставить оригиналы документов всех членов домохозяйства. Речь идет о таком пакете:

паспорт гражданина;

идентификационный код главы и членов семьи;

справка о доходах (ОК 5/ОК 7), можно заказать в "Дії";

справка переселенца;

справка с банковским номером IBAN;

свидетельство о рождении (на детей);

справка об инвалидности.

Также необходимо будет предоставить документы, подтверждающие статусы семей:

опекунской семьи;

семьи усыновителей;

приемной семьи;

детдома семейного типа;

многодетной семьи.

Заявки можно подать, предварительно заполнив онлайн-форму. Однако организаторы предупредили, что это не гарантирует получение финпомощи. Также форму могут в любой момент закрыть в случае набора определенного количества людей.

"Все заявки проходят проверку на соответствие критериям. В случае соответствия критериям с вами свяжется специалист для предоставления дальнейшей информации", — добавили в организации.

Что еще стоит знать переселенцам

В этом году некоторые переселенцы не получили соцвыплаты из-за несвоевременного выполнения требования идентификации и непредоставления уведомления об отсутствии выплат от органов РФ, однако из-за масштаба проблемы правительство дало возможность пройти соответствующую процедуру до 1 июля текущего года.

Кабмин принял решение возобновить выплаты, продлить сроки для идентификации и упростить доступ к услугам Пенсионного фонда.

В частности, увеличили численность операторов, организовали мобильные бригады и ввели е-очередь.

Ранее мы писали, что УВКБ ООН открыло регистрацию для участия в программе помощи жителям еще одной громады. Известно, кто из граждан может получить 10,8 тыс. грн в конце зимы.



Еще сообщалось, что в одной из тергромад переселенцы могут получить единовременно финансовую помощь. Уязвимым группам граждан предоставили возможность оформить от 5 тыс. грн.