Одноразовая помощь детям погибших военных — нардепы предлагают "заморозить" выплаты

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рассматривает новый законопроект, который должен изменить механизм начисления одноразовой денежной помощи после гибели военнослужащих. Документ в частности предусматривает "замораживание" выплат детям павших защитников до достижения 21 года.

Почему механизм выплат хотят пересмотреть

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций принял заключение по законопроекту № 14248 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав малолетних и несовершеннолетних лиц, имеющих право на назначение и получение единовременной денежной помощи".

Авторы инициативы предлагают усовершенствовать процедуру выплаты единовременной денежной помощи после гибели военнослужащих, чтобы гарантировать использование средств исключительно в интересах ребенка.

Сейчас часть помощи для ребенка перечисляется на счет его законного представителя — матери, отца, опекуна или попечителя. Это, по мнению авторов законопроекта, создает риск нецелевого использования средств до совершеннолетия.

Как хотят изменить систему выплат детям погибших

Народные депутаты отмечают, что действующий механизм выплат не соответствует международным обязательствам Украины, в частности требованиям Конвенции ООН о правах ребенка от 1989 года, которая определяет приоритет интересов ребенка. Именно поэтому в новом законопроекте предлагается пересмотреть подход к оказанию помощи.

В частности, документ предусматривает:

выплату 50% причитающейся помощи по достижении ребенком 21 года с учетом уровня инфляции;

с учетом уровня инфляции; возможность досрочного получения средств в случае тяжелой болезни ребенка, установления инвалидности, приобретения полной гражданской дееспособности, серьезных проблем со здоровьем или инвалидности родителей, а также для финансирования образования или решения жилищных вопросов после достижения 16 лет;

проведение выплат после 21 года или раньше при определенных условиях, если законным представителем ребенка выступает администрация медицинского или образовательного учреждения.

Авторы инициативы убеждены, что принятие законопроекта позволит усилить защиту прав малолетних и несовершеннолетних. Государственные средства, по их словам, будут использоваться прежде всего на нужды ребенка, в частности на обучение и обеспечение жильем после 16 лет.

Кроме этого, новые правила должны уменьшить риски нецелевого использования финансовой помощи со стороны законных представителей и способствовать более рациональному и эффективному использованию бюджетных ресурсов.

Ранее мы рассказывали, что в Украине упростили оформление "детской" помощи для родителей и механизм зачисления средств. В частности правительство расширило перечень категорий расходов и продлило сроки для обращения.

Также узнавайте об изменениях в механизме выплат семьям погибших военных. Уже с 1 марта 2026 года размер ежемесячной денежной помощи возрастет.