Главная Финансы Компенсация за уход больного ребенка — сколько платят и как оформить

Компенсация за уход больного ребенка — сколько платят и как оформить

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 13:00
Уход за больными детьми — какую помощь можно получить в 2026 году
Дети в инвалидных колясках. Фото: УНИАН

Несмотря на полномасштабную войну, украинцев продолжают обеспечивать социальными выплатами. Например, в 2026 году государство оказывает финансовую помощь людям, которые ухаживают за больным ребенком.

Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Волынской области, передает Новини.LIVE.

Денежная помощь по уходу за больным ребенком

Выплаты, как отмечают в ПФУ, предоставляются одному из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. К тому же на финансовую поддержку могут рассчитывать один из приемных родителей, родителей-воспитателей, если они всегда проживают и ухаживают за больным ребенком.

Чтобы оформить выплаты, понадобятся следующие документы:

  • заявление установленной формы (Постановление Кабмина №765);
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • документ, подтверждающий полномочия усыновителя (копия решения об усыновлении), опекуна, попечителя (копия решения об установлении опеки, попечительства), приемных родителей, родителей-воспитателей (копия решения об устройстве ребенка в детский дом семейного типа или приемную семью);
  • справка о заболевании ребенка тяжелым перинатальным поражением нервной системы, тяжелым врожденным пороком развития, редким орфанным заболеванием, онкологическим, онкогематологическим заболеванием, детским церебральным параличом, тяжелым психическим расстройством, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острое или хроническое заболевание почек IV степени, о том, что ребенок получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, выданное врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения в порядке и по форме, установленным Министерством здравоохраненияя.

Зарегистрироваться на выплату можно:

  • в ЦНАПах;
  • в сервисных центрах Пенсионного фонда;
  • на портале "Дія";
  • через почту;
  • на веб-портале электронных услуг ПФУ;
  • в мобильном приложении ПФУ.

Как назначают помощь в 2026 году

Деньги начисляют ежемесячно в размере двух
прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста. Государственную помощь назначают:

  • со дня обращения за ее назначением;
  • на каждого больного ребенка в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста, тогда деньги будут предоставлять в течение полугода;
  • независимо от того, выплачивают ли семье другую соцпомощь на детей.

"Если во время выплат человеку, ухаживающему за больным ребенком, ребенку установлена инвалидность, такая помощь выплачивается до дня установления инвалидности", — отметили в ПФУ.

Ранее мы рассказывали, что Норвежский совет по делам беженцев предоставит украинцам новую финансовую помощь. Зарегистрироваться в программе можно будет с 16 февраля 2026 года. Узнавайте также, у кого из украинцев будет доплата в 20 000 гривен.

