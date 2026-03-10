Зарплаты госслужащих — при каких обстоятельствах могут доплатить 10 окладов сверху

Мужчина в офисе, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Сотрудники на государственной службе имеют право на выплату единовременной денежной помощи в виде 10 должностных окладов. Известно, когда госслужащий может претендовать на такую выплату и каковы особенности ее начисления в 2026 году.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Государственной налоговой службы (ГНС).

Реклама

Читайте также:

Особенности начисления помощи госслужащим

Вопрос предоставления денежной помощи для госслужащих регулирует статья 37 закона № 3723-XII "О государственной службе".

Согласно ей, таким лицам предусмотрена выплата в размере 10 месячных должностных окладов в случае выхода на пенсию, однако при соблюдении требований о наличии необходимого количества стажа государственной службы.

Претендовать на такой бонус могут при наличии стажа государственной службы в не менее десяти лет.

По данным ГНС, такая денежная помощь, выплаченная государственному служащему при выходе на пенсию, не является базой для начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).

В то же время госслужащие не будут иметь права на выплату единовременного денежного пособия в размере 10 месячных окладов в случае выхода на льготную пенсию. В частности, согласно закону "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", даже при наличии достаточного количества стажа госслужбы.

Важным условием для выплаты при прекращении государственной службы является выход на пенсию государственного служащего.

На какие размеры окладов имеют право госслужащие

Должностные оклады работников на госслужбе привязаны к уровню прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в 2026-м пересмотрели. Учитывая это, госслужащие получат повышенные выплаты.

По правилам, минимальный размер оклада госслужащего должен составлять не менее 2,5 прожиточного минимума.

В этом году показатель равен 3 328 грн (против 3 028 грн в 2025 году). В случае подсчета в цифрах, то минимальная сумма оклада составляет 8320 грн (3 328 грн х 2,5).

Максимальный размер оклада руководителя центрального органа власти не превышает 15 минимальных окладов для государственных служащих местного уровня.

Как изменились требования к премиям госслужащих

Премирование госслужащих в 2026 году имеет четкие рамки. Если раньше сумма премии была произвольной, то сейчас считается гарантированной составляющей общей суммы зарплаты.

Согласно правилам, премия (ежемесячная/квартальная/годовая) должна укладываться в долю 30% от фонда постоянной зарплаты госслужащего.

Размеры премий для всех разнятся, поскольку зависят от индивидуальной постоянной зарплаты: чем выше должностной оклад, надбавки за выслугу лет и ранг, тем больше будет премия.

Ранее мы писали, кому гарантируют бронирование от мобилизации в марте. Предприятия для сохранения статуса критического должны соблюсти требования по уровню средней зарплаты, а также не нарушить другие важные условия.

Еще сообщалось, кому из украинцев могут предоставить мартовские доплаты к заработной плате в размере 20 000 грн. По правительственному постановлению, такие выплаты смогут получить только некоторые специалисты.