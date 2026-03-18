Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Украине изменился размер дохода для получения льготы на оплату ЖКУ

В Украине изменился размер дохода для получения льготы на оплату ЖКУ

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 16:04
Человек держит в руках две купюры по 500 гривен, квитанцию на коммунальные услуги и смартфон. Фото: Новини.LIVE

В Украине для населения в 2026 году обновили размер совокупного дохода семьи, который дает право на льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг. Так, если в прошлом году этот показатель утвердили на уровне 4 240 гривен, то теперь он вырос более чем на 300 гривен. Новые условия для украинцев действуют с 1 января.

Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Подробнее о назначении льгот на оплату ЖКУ в 2026 году

Как отмечается, льготу предоставляют в случаях, когда совокупный доход семьи не превышает сумму, которая дает право на налоговую социальную льготу. Цифру получают после того, как прожиточный минимум для трудоспособного лица (3 328 грн), умножают на 1,4 и округляют до 10 гривен.

"Таким образом, получить льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг могут льготники, среднемесячный совокупный доход семьи которых в расчете на одного человека не превышает 4 660 гривен", — говорится в сообщении.

Если семья льготника получает больший доход, тогда представитель льготной категории может получить жилищную субсидию.

В то же время доходы не учитываются при назначении льгот на оплату ЖКУ участникам боевых действий, людям с инвалидностью вследствие войны, членам семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Что еще стоит знать

Ранее в Пенсионном фонде Украины предупредили, что государственную финпомощь малообеспеченным семьям в 2026 году назначают с учетом среднемесячного совокупного дохода всех ее членов за последние полгода. К этому доходу относятся также деньги, которые семьям переводили из-за границы.

Напомним, мы уже рассказывали, что некоторым украинцам в апреле 2026 года выплатят дополнительную денежную помощь. Речь идет о сумме в 1 500 гривен. Еще писали о соцпомощи людям, которым государство не может выплачивать полноценные пенсии. Сумма начислений зависит от категории человека.

Частые вопросы

Кому в Украине дают льготы на коммунальные услуги?

Правом на льготы на коммунальные услуги в 2026 году наделяют определенные категории граждан, среди которых:

  • участники боевых действий;
  • люди с инвалидностью вследствие войны;
  • члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины;
  • многодетные семьи;
  • детские дома семейного типа;
  • пенсионеры, которые ранее работали медиками, учителями или библиотекарями в сельской местности;
  • жертвы нацистских преследований.

Как в Украине получить 50% скидку на коммунальные услуги?

Заявления на назначение скидки принимают в отделениях Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Также понадобятся документы:

  • копии паспорта, кода и справок о доходах всех членов семьи за последние 6 месяцев;
  • документ, подтверждающий фактическое место жительства, если семья живет не по адресу регистрации.

Если говорим об оформлении льготы на твердое топливо и сжиженный газ нужна будет справка о наличии в жилье печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе.

коммунальные услуги прожиточный минимум льготы доходы Пенсионный Фонд
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации