В Украине изменился размер дохода для получения льготы на оплату ЖКУ

Человек держит в руках две купюры по 500 гривен, квитанцию на коммунальные услуги и смартфон.

В Украине для населения в 2026 году обновили размер совокупного дохода семьи, который дает право на льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг. Так, если в прошлом году этот показатель утвердили на уровне 4 240 гривен, то теперь он вырос более чем на 300 гривен. Новые условия для украинцев действуют с 1 января.

Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, передает Новини.LIVE.

Как отмечается, льготу предоставляют в случаях, когда совокупный доход семьи не превышает сумму, которая дает право на налоговую социальную льготу. Цифру получают после того, как прожиточный минимум для трудоспособного лица (3 328 грн), умножают на 1,4 и округляют до 10 гривен.

"Таким образом, получить льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг могут льготники, среднемесячный совокупный доход семьи которых в расчете на одного человека не превышает 4 660 гривен", — говорится в сообщении.

Если семья льготника получает больший доход, тогда представитель льготной категории может получить жилищную субсидию.

В то же время доходы не учитываются при назначении льгот на оплату ЖКУ участникам боевых действий, людям с инвалидностью вследствие войны, членам семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Что еще стоит знать

Ранее в Пенсионном фонде Украины предупредили, что государственную финпомощь малообеспеченным семьям в 2026 году назначают с учетом среднемесячного совокупного дохода всех ее членов за последние полгода. К этому доходу относятся также деньги, которые семьям переводили из-за границы.

Напомним, мы уже рассказывали, что некоторым украинцам в апреле 2026 года выплатят дополнительную денежную помощь. Речь идет о сумме в 1 500 гривен. Еще писали о соцпомощи людям, которым государство не может выплачивать полноценные пенсии. Сумма начислений зависит от категории человека.

Частые вопросы

Кому в Украине дают льготы на коммунальные услуги?

Правом на льготы на коммунальные услуги в 2026 году наделяют определенные категории граждан, среди которых:

участники боевых действий;

люди с инвалидностью вследствие войны;

члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины;

многодетные семьи;

детские дома семейного типа;

пенсионеры, которые ранее работали медиками, учителями или библиотекарями в сельской местности;

жертвы нацистских преследований.

Как в Украине получить 50% скидку на коммунальные услуги?

Заявления на назначение скидки принимают в отделениях Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Также понадобятся документы:

копии паспорта, кода и справок о доходах всех членов семьи за последние 6 месяцев;

документ, подтверждающий фактическое место жительства, если семья живет не по адресу регистрации.

Если говорим об оформлении льготы на твердое топливо и сжиженный газ нужна будет справка о наличии в жилье печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе.