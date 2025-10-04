Пенсии в мире — где живут люди за чертой бедности

Пенсионеры. Фото: Новини.LIVE

Пенсии сейчас — это очень актуальная тема. Бытует мнение, что пенсионеры в Украине, мягко говоря, небогаты: они часто жалуются на низкие выплаты и недостаточный уровень роста пенсий. Однако во многих странах Европы пенсионеры сталкиваются с аналогичными проблемами.

Как пишет издание Еuronews, уровень бедности среди людей старше 65 лет в Европе существенно различается: от 3,1% в Исландии до рекордных 37,4% в Эстонии.

Где пенсионеры живут бедно

Самыми бедными считаются люди пенсионного возраста в Восточной Европе, особенно в странах Балтии. То есть, их доход ниже 50% от среднего уровня дохода домохозяйств.

Высокий уровень бедности среди пенсионеров также фиксируется в государствах, которые в свое время принадлежали к социалистическому лагерю. Так, кроме Эстонии, самые высокие показатели фиксируются:

в Латвии — доходы пенсионеров составляют 33%;

в Хорватии — 28,5%;

в Литве — 24,6%.

Примечательно, что бедными чаще всего являются женщины-пенсионеры, а не мужчины. Причина — более длительные сроки жизни и меньшие накопления.

Страны с самыми слабыми пенсионными системами

Аналитики компании Natixis Investment из США выяснили, что доходы и уровень жизни турецких пенсионеров — одни из худших в мире. Так, Турция по этим показателям заняла 43 место в рейтинге 44 стран, имея показатель в 36%. Ниже только Индия, где показатель составляет 10%.

В группу "наименее комфортных стран для выхода на пенсию" также попали Бразилия, Мексика и Колумбия.

Почему пенсионеры беднеют

Считать деньги на пенсии люди вынуждены из-за низких выплат. При этом даже достаточный трудовой стаж, как отметил аналитик ОЭСР Эндрю Рейли не означает, что уровень пенсионных выплат будет достаточным. Особенно острой эта проблема является для пенсионеров в Эстонии, Латвии, Литве, Японии и Корее.

В Балтийских странах ситуация обостряется из-за слабой зависимости пенсий от заработка и недостаточного уровня социальных выплат. Как следствие — пенсионеров обеспечивают существенно более низкими доходами, тогда как старшим людям в Европе выплачивают больше.

Что еще стоит знать

Напомним, для украинцев ежегодно будут пересматривать требования к страховому стажу в сторону увеличения. Так, до 2028 года гражданам, не пойдут на заслуженный отдых в 60 лет, если у них не будет 35 лет стажа.

Если до 65 лет у вас нет даже 15 лет стажа, вам не назначат пенсию. Вместо этого вы будете получать специальную денежную помощь.

Ранее мы рассказывали о повышении минимальной пенсии. Ожидается, что размер выплат изменится уже в 2026 году. Узнавайте также, кому в Украине полагается пенсия по случаю потери кормильца.