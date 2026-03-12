Зарплаты в апреле — ожидается ли для украинцев индексация сумм

Работник в офисе, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Госслужба статистики обнародовала показатель индекса инфляции, от которого зависит, будет ли индексация заработной платы в Украине в апреле 2026 года. По обновленным правилам, возможность осуществления осовременивания сумм могла возникнуть в следующем месяце при условии превышения порога роста цен.

Об этом свидетельствует информация пресс-центра Госстата, передают Новини. LIVE.

Реклама

Читайте также:

Право на осовременивание зарплаты в 2026 году

Согласно действующим нормам законодательства, в 2026 году осовременивание выплат работников имеет свои особенности и в дальнейшем зависит от уровня индекса потребительских цен (ИПЦ). Речь идет о ключевом экономическом показателе по среднему изменению стоимости товаров и услуг, и является отражением уровня инфляции или дефляции в стране.

Новые правила осуществления индексации предусматривают полное обнуление индексации зарплаты с января текущего года, которую осуществляли в течение 2025 года.

Из-за такого подхода выпали для возможности индексации первые три месяца: январь, февраль и март. Впервые такая возможность может возникнуть в апреле при условии превышения порога индекса потребительских цен за февраль в 103%.

Будет ли индексация зарплаты в апреле

Согласно новым требованиям, январь стал точкой отсчета для индексации, февраль — стартом расчета индекса потребительских цен. Учитывая это, в марте появился индекс инфляции за февраль, что теперь может предусмотреть возможность осовременивания зарплаты в апреле.

По данным Государственной службы статистики, индекс инфляции за предыдущий месяц составил 101,0%. То есть, меньше порога, который требует пересмотра зарплаты.

Таким образом, из-за обнуления не будет индексации заработной платы в текущем году четыре месяца подряд.

Какой будет минимальная зарплата в апреле

В следующем месяце будет действовать повышенный для этого года уровень минимальной заработной платы. Гарантированная работодателями сумма оплаты труда не может быть ниже показателей:

52 грн — почасовая оплата труда (48 грн в 2025-м);

8 647 грн — месячная оплата труда (8 000 грн было в прошлом году).

После удержания налогов (18% НДФЛ, 5% — военный сбор), минимальная заработная плата будет составлять 6 658 грн.

Работодатели обязаны осуществлять индексацию своевременно и в полном объеме. В случае игнорирования такого требования — это будет считаться нарушением трудового законодательства относительно минимальной государственной гарантии в сфере труда.

При таких условиях предусмотрены штрафные санкции в размере двух минимальных зарплат на дату выявления нарушения (в 2026-м — 17 294 грн).

Еще мы писали, что в Гоструда напомнили, что нормы законодательства предусматривают предоставление работнику денежной компенсации за неиспользованный отпуск. Такое право может возникнуть в случае увольнения с работы.

Также сообщалось, какой будет минимальная сумма денежного обеспечения украинских военнослужащих в марте. Выплаты этой категории граждан будут отличаться, в зависимости от многих факторов, однако базовый минимум будет одинаковым для всех.