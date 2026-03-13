Главная Финансы Депутат предположил, что в Украине приостановят социальные выплаты

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 19:35
Выплаты в Украине под угрозой — Мотовиловец предупредил об изменениях
Андрей Мотовиловец. Фото: parlament.ua

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец предупредил о возможной остановки выплат в Украине, отметив, что финансирование армии останется приоритетным.

Об этом Андрей Мотовиловец сказал в интервью Forbes, передает Новини.LIVE.

Реклама
Остановка выплат в Украине

"Армия приоритетная, на нее деньги будут. Все остальные расходы — от дорог до социальных выплат могут быть остановлены", — отметил Мотовиловец.

По его словам, сейчас бюджет выполняется. Однако нардеп говорит, что "сломанный парламент" имеет влияние на правительство и надел будет иметь влияние на выполнение бюджета.

Депутатами "руководит" страх — что происходит

Недавно нардепы не приняли закон о налогообложении цифровых платформ. Он является одним из условий получения финансов по программе МВФ.

Мотовиловец утверждает, что фракция "Слуга народа" потеряла ядро из-за подозрений НАБУ и САП пяти депутатам по делу о голосовании "по указанию" в обмен на взятку. Кроме того, на допрос вызвали нескольких глав парламентских комитетов и других.

"Очевидно после этого найти достаточное количество голосов в парламенте даже под важные законы — невозможно. Мы получили идеальный шторм во фракции "Слуга Народа", — утверждает Мотовиловец.

По его словам, на допросах спрашивали о голосовании.

Нардеп отметил, что были разговоры с министром финансов. Пока нет понимания, как без финансирования по Ukraine Facility и МВФ выполнить доходную часть бюджета.

Депутаты готовы сложить мандат

Мотовиловец заявил, что около 40 депутатов готовы сложить мандат.

"Просто им объясняю, что, друзья, смотрите, вы дали присягу. Вы можете подавать заявление, но никто не проголосует. Рада должна работать", — добавил он.

Что предшествовало

В конце декабря прошлого года НАБУ и САП разоблачили преступную схему, к которой причастны нардепы. Они получали взятку за голосование в Раде.

По информации следствия, участники группы действовали по заранее распределенным ролям. Нардепам объявили подозрения.

А нардеп Юрий Камельчук отметил, что обвинения в коррупции среди парламентариев наносят серьезный ущерб репутации Украины за рубежом.

Впоследствии ВАКС избрал меры пресечения нардепам в виде залога. Кроме того, на них возложены процессуальные обязанности.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

