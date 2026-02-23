Выплаты до 15 тыс. грн — где переселенцам можно оформить денежную помощь

Деньги и переселенцы. Фото: Vladimir Prycek, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Жители одной из территориальных громад имеют возможность получить материальную помощь, предоставляемую один раз в год для отдельных уязвимых категорий граждан из числа переселенцев. Выплаты варьируются от 5 тыс. до 15 тыс. грн.

Кто и где может оформить помощь до 15 тыс. грн

Граждане, которые являются переселенцами с регистрацией в Соледарской городской территориальной громаде Бахмутского района Донецкой области, могут подать заявки на получение денежной помощи. Речь идет исключительно об отдельных уязвимых категориях граждан.

Согласно условиям, помощь можно оформить один раз в год:

Семьям с детьми до 18 лет — в размере 5 тыс. грн; Семьям с детьми с инвалидностью и многодетным — в размере 10 тыс. грн; Детям-сиротам, детям лишенным родительской опеки, — в размере 5 тыс. грн на ребенка; Лицам 65+ и лицам с инвалидностью I-II группы — в размере от 5 до 15 тыс. грн; Лицам, которые осуществили погребение, — в размере 10 тыс. грн; Лицам из домохозяйств с печным отоплением — в размере 10 тыс. грн.

Как украинцам получить выплаты и список документов

В частности, переселенцам из Соледарской громады можно обратиться за выплатами лично в Центры поддержки в будни с 10:00 — 15:00 по адресам:

м. Киев, ул. Бориславская, 72/3, тел. 0954630657/0953443583;

м. Днепр проспект Героев, 30-Д, тел. 0500654004/0955639290;

м. Черкассы, ул. Добровольского, 20, по предварительной записи по тел. 0509809814.

Среди обязательных документов (для всех категорий):

заявление на назначение выплат;

паспорт заявителя (копия);

выписка из реестра тергромады;

идентификационный код (копия);

пенсионное удостоверение/удостоверение получателя государственной соцпомощи (копия);

справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (копия);

справка по реквизитам формы IBAN (копия).

другие документы при необходимости.

Другая помощь для уязвимых групп граждан

Украинцам в конце зимы денежную помощь предоставит Норвегия. Поддержкой смогут воспользоваться только те домохозяйства, которые действительно нуждаются в помощи.

Норвежский совет по делам беженцев назвал приоритетные категории граждан для выплат. Речь идет об:

украинцах, которые не выезжали из районов, где происходят боевые действия;

семьях, которые оставили дома в опасных регионах;

гражданах, которые вернулись домой на деоккупированные территории.

Предварительно подавать заявки можно до 25 февраля текущего года (до 12:00) на сайте организации.

