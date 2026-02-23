Видео
Україна
Мошенники маскируются под Красный Крест — какой обман с деньгами придумали

Мошенники маскируются под Красный Крест — какой обман с деньгами придумали

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 18:43
Красный Крест предупредил о новой мошеннической схеме — как аферисты хотели лишить украинцев денег
Человек с телефоном и деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Unsplash

В Украине мошенники распространяют информацию о фейковых выплатах от Красного Креста и собирают персональные данные от людей, которые верят в распространенные сообщения. Украинцам советуют не открывать сомнительные ссылки и ни в коем случае не писать свои персональные данные в интернете.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Украинского Красного Креста в Telegram-канале.

Читайте также:

Подробнее о фейковых выплатах от Красного Креста

В сообщениях, распространяемых среди пользователей в интернете, говорится о якобы о выплате финансовой помощи в 6 800 гривен "каждому, кто перейдет по ссылке и пройдет регистрацию". Граждан предупреждают, что прислать персональные данные и реквизиты банковских счетов нужно до 25 февраля 2026 года.

Впрочем, в организации уверяют, что всю эту информацию присылают мошенники.

null
Красный Крест обнародовал фейковые письма от мошенников о якобы выплате финпомощи в 6 800 гривен. Фото: Украинский Красный Крест/Telegram

"Целью таких сообщений является обман пользователей и незаконное получение их персональных данных и средств", — говорится в сообщении.

В Красном Кресте просят украинцев доверять только официальным источникам информации. Например, о начале всех официальных программ по финпомощи сообщается на сайте на сайте redcross.org.ua и на официальных страницах в социальных сетях организации.

Что еще стоит знать

Напомним, мошенники с недавних пор выдают себя за представителей Vodafone и пишут клиентам мобильного оператора о необходимости заменить SIM-карту, поскольку срок действия номера завершился.

В компании уже предупредили абонентов, что эта информация является ложью, ведь Vodafone никогда не просит заменить SIM-карту через мессенджеры. Украинцев также попросили с сомнением относиться ко всем сообщениям, полученным не через официальные каналы.

Ранее стало известно, что некоторые ВПЛ получат от 5 000 до 15 000 гривен финансовой помощи. В 2026 году на такую помощь могут рассчитывать, в частности, переселенцы с регистрацией в Соледарской городской территориальной громаде Бахмутского района Донецкой области. Также мы рассказывали, что UNHCR выплатит деньги украинцам в Сумской области. Регистрация на получение помощи началась с 23 февраля.

выплаты финансовая помощь мошенничество Красный Крест мошенники
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
