Украинцев снова обманывают с соцвыплатами — как работают мошенники

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 20:13
Обман с социальными выплатами — в МВД рассказали, как уберечь деньги от мошенников
Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине аферисты продолжают обманывать граждан относительно социальных выплат. Например, они до сих пор обещают денежную помощь в 6 500 гривен по программе "Теплая зима", хотя официально последняя заявка была принята в декабре 2025 года.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД), передает Новини.LIVE.

Аферисты и соцвыплаты

Аферисты и соцвыплаты

Как отметили в ведомстве, злоумышленники пытаются обмануть украинцев с одной целью — получить доступ к их банковским счетам и похитить деньги. Как и раньше, мошенники действуют по испытанной схеме:

  • создают фейковые сообщения о "государственной" или "международной" помощи;
  • рассылают ссылки на фишинговые сайты, которые очень похожи на официальные ресурсы, поэтому в информацию легко поверить;
  • просят ввести персональные данные или реквизиты банковских карт.

Как избежать проблем с мошенниками

В МВД советуют украинцам не терять бдительность и не доверять всем без исключения сообщениям, которые поступают на телефоны. Также не надо:

  • открывать подозрительные ссылки из сообщений в мессенджерах, соцсетях или SMS;
  • вводить персональные данные и платежную информацию на неизвестных сайтах.

Узнавать о соцвыплатах стоит только на официальных ресурсах государственных органов с доменом gov.ua.

"Если вы все же перешли по ссылке, обратитесь в полицию — в ближайшее отделение, по телефону 112 или оставьте заявку на сайте киберполиции", - отметили в Министерстве внутренних дел.

Ранее мы рассказывали, какие проблемы могут постигнуть украинцев при покупке валюты на черном рынке. Здесь можно найти более выгодный курс, однако никто не гарантирует, что обмен будет безопасным. Также писали, какие наличные не надо брать с собой в Польшу. Несмотря на то, что страна является членом ЕС, власти не признают евро национальной валютой.

