Обман с социальными выплатами — в МВД рассказали, как уберечь деньги от мошенников

В Украине аферисты продолжают обманывать граждан относительно социальных выплат. Например, они до сих пор обещают денежную помощь в 6 500 гривен по программе "Теплая зима", хотя официально последняя заявка была принята в декабре 2025 года.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД), передает Новини.LIVE.

Аферисты и соцвыплаты

Как отметили в ведомстве, злоумышленники пытаются обмануть украинцев с одной целью — получить доступ к их банковским счетам и похитить деньги. Как и раньше, мошенники действуют по испытанной схеме:

создают фейковые сообщения о "государственной" или "международной" помощи;

рассылают ссылки на фишинговые сайты, которые очень похожи на официальные ресурсы, поэтому в информацию легко поверить;

просят ввести персональные данные или реквизиты банковских карт.

Как избежать проблем с мошенниками

В МВД советуют украинцам не терять бдительность и не доверять всем без исключения сообщениям, которые поступают на телефоны. Также не надо:

открывать подозрительные ссылки из сообщений в мессенджерах, соцсетях или SMS;

вводить персональные данные и платежную информацию на неизвестных сайтах.

Узнавать о соцвыплатах стоит только на официальных ресурсах государственных органов с доменом gov.ua.

"Если вы все же перешли по ссылке, обратитесь в полицию — в ближайшее отделение, по телефону 112 или оставьте заявку на сайте киберполиции", - отметили в Министерстве внутренних дел.

