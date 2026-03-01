Банкам могут запретить требовать кредитные долги с военных — кого коснется

Кредиты военных — в Украине хотят ввести новый запрет для банков
Украинским банкам и финансовым учреждениям могут запретить требовать от военнослужащих погашения задолженности по кредитам и займам. Мораторий будет действовать во время военного положения и в течение полугода после его завершения.
Об этом сообщила Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.
Что предусматривает новая инициатива
Авторы законопроекта №15050, зарегистрированного на сайте парламента, предлагают ввести мораторий для кредиторов на осуществление любых действий, направленных на принудительное взыскание просроченной задолженности.
В частности банкам хотят запретить:
- обращаться в суд с исками о взыскании долга;
- подавать заявления об открытии исполнительных производств;
- совершать исполнительные надписи нотариусов;
- осуществлять любое взаимодействие, направленное на принудительное взыскание задолженности (телефонные звонки, сообщения, личные встречи и т.д.);
- обращать взыскание на доходы должника, за исключением отдельных случаев, связанных с алиментами или возмещением вреда;
- обращать взыскание на имущество, которое является предметом залога или ипотеки;
- уступать права требования третьим лицам, включая факторинговые и коллекторские компании.
Документ также предусматривает приостановление уже открытых судебных производств на период действия моратория.
С кого запретят взыскивать кредитные долги
Законопроект предусматривает, что от "кредитного давления" на период действия моратория, будут освобождены:
- военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения;
- военнослужащие, которые стали лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после увольнения с военной службы, связанного с ее прохождением;
- члены семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести;
- лица, находящиеся в плену, с которыми утрачена связь, и пропавшие без вести.
Через шесть месяцев после завершения или отмены военного положения должники и кредиторы, по требованию одной из сторон, должны пересмотреть условия выплаты долгов. Задолженность, которая накопилась за этот период, должна быть реструктуризирована на льготных условиях — по правилам, которые установит правительство по предложению Национального банка Украины.
