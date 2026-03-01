Видео
Главная Финансы Кредиты военных — в Украине хотят ввести новый запрет для банков

Кредиты военных — в Украине хотят ввести новый запрет для банков

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 09:55
Банкам могут запретить требовать кредитные долги с военных — кого коснется
Кредиты военнослужащих. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинским банкам и финансовым учреждениям могут запретить требовать от военнослужащих погашения задолженности по кредитам и займам. Мораторий будет действовать во время военного положения и в течение полугода после его завершения.

Об этом сообщила Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

Что предусматривает новая инициатива

Авторы законопроекта №15050, зарегистрированного на сайте парламента, предлагают ввести мораторий для кредиторов на осуществление любых действий, направленных на принудительное взыскание просроченной задолженности.

В частности банкам хотят запретить:

  • обращаться в суд с исками о взыскании долга;
  • подавать заявления об открытии исполнительных производств;
  • совершать исполнительные надписи нотариусов;
  • осуществлять любое взаимодействие, направленное на принудительное взыскание задолженности (телефонные звонки, сообщения, личные встречи и т.д.);
  • обращать взыскание на доходы должника, за исключением отдельных случаев, связанных с алиментами или возмещением вреда;
  • обращать взыскание на имущество, которое является предметом залога или ипотеки;
  • уступать права требования третьим лицам, включая факторинговые и коллекторские компании.

Документ также предусматривает приостановление уже открытых судебных производств на период действия моратория.

С кого запретят взыскивать кредитные долги

Законопроект предусматривает, что от "кредитного давления" на период действия моратория, будут освобождены:

  • военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения;
  • военнослужащие, которые стали лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после увольнения с военной службы, связанного с ее прохождением;
  • члены семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести;
  • лица, находящиеся в плену, с которыми утрачена связь, и пропавшие без вести.

Через шесть месяцев после завершения или отмены военного положения должники и кредиторы, по требованию одной из сторон, должны пересмотреть условия выплаты долгов. Задолженность, которая накопилась за этот период, должна быть реструктуризирована на льготных условиях — по правилам, которые установит правительство по предложению Национального банка Украины.

Ранее мы рассказывали, что участники боевых действий могут получить существенные льготы на коммунальные услуги и квартплату. Но эти социальные гарантии не предоставляются автоматически.

Также узнавайте, что изменится для семей погибших защитников. Рада обновила механизм начисления денежной помощи.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
