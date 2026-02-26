Видео
Главная Финансы В Украине появится польский банк — какие услуги он будет предоставлять

В Украине появится польский банк — какие услуги он будет предоставлять

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 13:41
В Украине появится новый банк — с чем это связано
В Украине заработает польский банк. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Польшей о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине. Финансовое учреждение будет иметь те же права, что и другие банки, в частности предоставлять займы и гранты.

Об этом сообщается на официальном вебпортале парламента Украины, передают Новини.LIVE.

Для чего в Украине открывают польский банк

В четверг, 26 февраля, Верховная Рада приняла закон №0363 "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине".

В парламенте отмечают, что реализация Соглашения будет способствовать ускорению восстановления Украины, развитию финансового и инвестиционного сотрудничества с Польшей, а также привлечению дополнительных ресурсов для реализации проектов экономического развития.

Какие услуги будет предоставлять Bank Gospodarstwa Krajowego

В Минэкономики объяснили, что BGK получит статус, подобный тому, которым пользуются другие институты и банки развития, осуществляющие деятельность в Украине. Финансовое учреждение будет предоставлять государственным и частным организациям поддержку в виде займов, грантов, гарантий или программ развития экспорта.

Для выполнения своих функций BGK может:

  • создавать представительства в Украине;
  • нанимать персонал с украинским, польским или другим гражданством;
  • проводить переговоры, заключать контракты, предоставлять и получать гарантии, осуществлять любую другую деятельность, необходимую для реализации проектов, определенных в Соглашении.

Как отметили в парламенте, открытие польского банка не потребует дополнительных расходов из бюджета Украины.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
