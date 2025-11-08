Цены на ячмень в ноябре — как изменилась стоимость культуры

Ячмень в поле. Фото: УНИАН

В Украине в ноябре все внимание фермеров сосредоточено на сборе урожая поздних культур, поэтому они практически не продают и не поставляют зерновые культуры на экспорт. Несмотря на это, трейдеры подняли закупочные цены, в частности на ячмень, чтобы купить больше зерновой продукции.

Об этом пишет издание Agronews.ua.

Реклама

Читайте также:

Рынок ячменя в ноябре

Авторы материала отмечают еще один фактор, который влияет на снижение предложения от производителей — подорожание как автомобильной, так и железнодорожной доставки в порты. Отмечается, что стоимость подскочила на 10-20% за месяц или на 200-400 гривен за тонну.

Поэтому сейчас производители ожидают, что перевозка продукции подешевеет. Это, как правило, происходит после завершения уборки поздних культур. Это возобновит активные поставки ячменя, пшеницы и кукурузы на экспорт.

Цены на ячмень в Украине

Тонна ячменя на украинском рынке по состоянию на субботу, 8 ноября в среднем стоит 9 575 гривен, как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land. Это на 154 гривны больше, чем неделей ранее.

Так, в пятницу, 31 октября средняя цена за тонну находилась на отметке в 9 421 гривну. В период до понедельника, 3 ноября, стоимость тонны выросла на 45 гривен — до 9 466 гривен.

Ячмень, как свидетельствуют статистические данные, дорожал и в последующие дни. Например, в четверг, 6 ноября тонна культуры на рынке уже стоила 9 550 гривен, а к 7 ноября ячмень подорожал до 9 575 гривен за тонну.

Недавно мы писали, что рынок пшеницы ожидают изменения. Известно, как могут обновиться цены на зерно и почему. Также мы рассказывали о новых ценах на сою. Эксперты отмечают, что спрос на украинскую продукцию на мировом рынке падает.