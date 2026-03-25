В Украине зерно нового урожая уже стоит более 9 000 грн за тонну

Дата публикации 25 марта 2026 06:30
Сбор урожая пшеницы. Фото: УНИАН

На украинском рынке уже торгуют пшеницей нового урожая. Над сделками работают как аграрии, так и холдинги. Сделки фиксируются по текущим ценам.

Об этом сообщили в Telegram-канале Spike Brokers, передает Новини.LIVE.

По каким ценам продают пшеницу нового урожая

Отдельные сделки фиксируются по таким ценам:

  • пшеницу с протеином в 11,5% продают по 225 долларов (9 843 гривен) за тонну;
  • фуражная пшеница продается по 218 долларов (9 537 гривен) за тонну.

При этом брокеры отмечают, что на физическом рынке пшеницы существенных изменений не произошло: он работает преимущественно в режиме выполнения ранее заключенных контрактов. Цены тоже остаются, в основном, на прежнем уровне:

  • продовольственная пшеница — стоит от 220 до 222 долларов ( от 9 625 до 9 712 гривен) за тонну;
  • фуражная — 213 — 215 долларов (9 318 - 9 406 гривен) за тонну.

В сообщении отмечается, что рынок работает по-разному: биржевые цены быстро реагируют на мировые события, а на физическом изменения медленные и зависят от тендеров и конкуренции.

Что с экспортом пшеницы

Украинская пшеница сейчас экспортируется, в основном, на рынки Северной Африки и Ближнего Востока. В частности, почти 40% объемов приходится на Алжир, значительные партии также отгружаются в Египет, Израиль и Тунис.

Ранее мы рассказывали, что подсолнечник в Украине подорожал до 30 000 гривен за тонну. При этом в сегменте продуктов переработки подсолнечника ситуация совсем другая. Также писали, что цены спроса на фуражную кукурузу зависят от региона. Например, на Юге тонна стоит более 10 000 гривен.

Частые вопросы

Какой в Украине прибыль с 1 га пшеницы?

Выращивать пшеницу может быть выгодно. Так, если погодные условия будут способствовать урожаю, то с одного гектара может собрать от 3 до 5 тонн пшеницы. Прибыль от одного гектара пшеницы может составлять от 200 до 500 долларов.

Что выгоднее всего выращивать в Украине?

Как правило, наиболее прибыльными культурами в Украине являются подсолнечник, кукуруза, пшеница, соя и ячмень. Урожайность этих культур сохраняется на достаточно высоком уровне. Соответственно, именно на этом аграрии могут зарабатывать.

цены в Украине зерно пшеница зерновые цены на зерно
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
