В Украине зерно нового урожая уже стоит более 9 000 грн за тонну

Сбор урожая пшеницы.

На украинском рынке уже торгуют пшеницей нового урожая. Над сделками работают как аграрии, так и холдинги. Сделки фиксируются по текущим ценам.

Об этом сообщили в Telegram-канале Spike Brokers, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

По каким ценам продают пшеницу нового урожая

Отдельные сделки фиксируются по таким ценам:

пшеницу с протеином в 11,5% продают по 225 долларов (9 843 гривен) за тонну;

фуражная пшеница продается по 218 долларов (9 537 гривен) за тонну.

При этом брокеры отмечают, что на физическом рынке пшеницы существенных изменений не произошло: он работает преимущественно в режиме выполнения ранее заключенных контрактов. Цены тоже остаются, в основном, на прежнем уровне:

продовольственная пшеница — стоит от 220 до 222 долларов ( от 9 625 до 9 712 гривен) за тонну;

фуражная — 213 — 215 долларов (9 318 - 9 406 гривен) за тонну.

В сообщении отмечается, что рынок работает по-разному: биржевые цены быстро реагируют на мировые события, а на физическом изменения медленные и зависят от тендеров и конкуренции.

Что с экспортом пшеницы

Украинская пшеница сейчас экспортируется, в основном, на рынки Северной Африки и Ближнего Востока. В частности, почти 40% объемов приходится на Алжир, значительные партии также отгружаются в Египет, Израиль и Тунис.

Частые вопросы

Какой в Украине прибыль с 1 га пшеницы?

Выращивать пшеницу может быть выгодно. Так, если погодные условия будут способствовать урожаю, то с одного гектара может собрать от 3 до 5 тонн пшеницы. Прибыль от одного гектара пшеницы может составлять от 200 до 500 долларов.

Что выгоднее всего выращивать в Украине?

Как правило, наиболее прибыльными культурами в Украине являются подсолнечник, кукуруза, пшеница, соя и ячмень. Урожайность этих культур сохраняется на достаточно высоком уровне. Соответственно, именно на этом аграрии могут зарабатывать.