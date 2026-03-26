Пшеница в Украине дорожает: тонна стоит более 10 000 гривен

Пшеница в Украине дорожает: тонна стоит более 10 000 гривен

Дата публикации 26 марта 2026 06:30
Пшеница в Украине дорожает: тонна стоит более 10 000 гривен
Мужчина держит колоски пшеницы в руке. Фото: УНИАН

На украинском рынке пшеницы царит повышательная динамика цен. Подорожание происходит, в первую очередь, из-за повышенной конкуренции на зерновую, которая продолжается между переработчиками и трейдерами. При этом наиболее существенный рост фиксируют на Юге страны.

Об этом пишет Agronews, передает Новини.LIVE.

Как менялись цены на пшеницу

Цены спроса на пшеницу 2 класса и фуражное зерно варьируются от 9 700 до 11 000 гривен за тонну и от 9 000 до 10 400 гривен соответственно. В портах Украины продовольственная и фуражная пшеница стоила от 216 до 223 долларов (от 9 428 до 9 733 гривен) за тонну.

Почему дорожает пшеница

Стоимость пшеницы, как отмечается, растет из-за:

  • сильной конкуренции за зерно между переработчиками и трейдерами;
  • низкого предложения зерновой от аграриев;
  • соответствующей динамики на экспортном рынке.

Однако более существенное повышение цен наблюдалось в южном регионе. Многие перерабатывающие предприятия значительно цены не пересматривали.

Как сообщали Новини.LIVE, пшеница нового урожая в Украине стоит более 9 000 гривен в марте. Ситуация на агрорынке весной меняется постепенно. Так, биржи быстрее реагируют на мировые события, тогда как физический рынок к изменениям подстраивается медленно. Журналисты Новини.LIVE узнали о разных ценах спроса на фуражную кукурузу зависят от региона. Так, на Юге тонна стоит более 10 000 гривен. А реальные цены варьировались в диапазоне от 29 200 до 29 500 гривен за тонну.

Частые вопросы

Что будет с ценой на кукурузу в Украине?

С началом 2026 года цены на кукурузу в Украине стабилизировались. На рынке фиксируется лишь умеренный рост цен в марте. Что будет с ценами на кукурузу дальше — зависит от ситуации в стране и на мировом рынке зерна.

Сколько стоит 1 тонна пшеницы в Украине?

Цена на 1 тонну пшеницы в Украине по состоянию на конец марта 2026 года колеблется от 8 000 до 11 000 гривен за тонну. Все зависит от класса, качества зерна и региона. Если говорить о продовольственной пшенице, то цена тонны составляет 10 000 — 11 000 гривен, зато фуражная пшеница, как правило дешевле — 7 000-9 000 гривен за тонну.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
