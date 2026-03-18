В программе "Доступные лекарства" станет больше препаратов уже с 1 апреля

Продавщица в аптеке отпускает лекарства покупателю. Фото: УНИАН

Для украинцев станет больше медицинских препаратов, на покупку которых не придется тратить собственные деньги. Так, с 1 апреля 2026 года в программе "Доступные лекарства" появится 26 новых препаратов. Это особенно важно для людей, страдающих от сердечно-сосудистых болезней, диабета и болезней дыхательной системы.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ), передает Новини.LIVE.

Реклама

Как изменится программа "Доступные лекарства"

Обновленный список утвердили в Министерстве здравоохранения (МОЗ). Доступ к медикаментам получат украинцы с хроническими заболеваниями.

"Поскольку сердечно-сосудистые заболевания часто сочетаются с диабетом или болезнями дыхательной системы, такое расширение программы улучшит доступ пациентов к комплексным и эффективным лекарствам от этих недугов", — говорится в сообщении.

Как получить лекарства по программе реимбурсации

Электронный рецепт на нужный медпрепарат выписывают врач первичного звена или профильный специалист. Далее пациент с этим рецептом обращается в аптеку и получает лекарства. Саму покупку полностью или частично оплачивает государство.

Как сообщалось ранее, Укрпошта планирует запустить аптечный сервис. Ожидается, что уже к концу марта 2026 году он станет доступным для 26 000 населенных пунктов. Также мы рассказывали о программе "Скрининг здоровья 40+", по которой все люди в возрасте от 40 лет получат от государства по 2 000 гривен, чтобы проверить свое состояние. Граждане, в частности, могут пройти обследование на наличие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и расстройств ментального здоровья.

Частые вопросы

Что входит в доступные лекарства?

В 2026 году список Доступных лекарств распространяется не только на сердечные болезни и диабет — в программу включили препараты для лечения сложных состояний, среди которых:

расстройства психики;

эпилепсия;

болезнь Паркинсона.

Поддержку также получают пациенты в посттрансплантационном периоде, люди с редкими эндокринными заболеваниями, глаукомой или мигренью.

В перечне еще есть медикаменты, которые нужны для лечения беременных, рожениц и заболеваний у детей.

Как узнать, какие лекарства бесплатны?

Проверить, за какие лекарства не нужно платить, можно на сайте Министерства здравоохранения. Для украинцев на нем публикуют актуальный реестр лекарственных средств, которые подлежат реимбурсации. Полностью бесплатные "доступные лекарства" размещены в последнем столбике реестра, где указывается информация о сумме доплаты за упаковку.