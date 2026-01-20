"Скрининг здоровья 40+" — как записаться и что входит в чекап

Пациентка на приеме у врача. Фото: Freepik

С 1 января 2026 года в Украине стартовала новая программа "Скрининг здоровья 40+", которая позволяет всем людям в возрасте от 40 лет бесплатно пройти медицинское обследование. Программа дает возможность оценить общее состояние здоровья и выявить ряд заболеваний на ранних этапах.

В Центре общественного здоровья МОЗ Украины разъяснили, как записаться на "Скрининг здоровья 40+" и что входит в чекап.

Как записаться на бесплатное обследование

Сделать это можно двумя способами — через "Дію" или в ЦПАУ.

В первом случае человек, которому исполнилось 40 лет или больше, на 30-й день после дня рождения получает в приложении приглашение на прохождение скрининга.

Далее нужно принять приглашение и заказать Дія.Карту в приложении или использовать уже имеющуюся. В течение 7 дней на Дія.Карту поступит 2 000 гривен, которые можно потратить только на "Скрининг здоровья 40+".

Для записи в ЦПАУ необходимо через 30 дней после дня рождения (если вам 40 или более лет) осуществить следующие шаги:

обратиться в банк-партнер и заказать пластиковую карту со специальным счетом;

после получения карты со специальным счетом обратиться в ЦПАУ, чтобы оформить заявку на участие;

в течение 7 дней дождаться сообщения о зачислении на специальный счет 2 000 грн для оплаты услуг "Скрининга здоровья 40+".

Средства с карты спишутся после первого визита в медицинское учреждение. Выбрать медицинское учреждение можно в специальном разделе на сайте Минздрава.

Важно отметить, что полученные 2 000 грн по программе "Скрининг здоровья 40+" надо использовать не позднее 17 декабря. Люди, которые родились в октябре-декабре, могут использовать полученные средства поддержки до 31 марта следующего года.

Неиспользованные до указанной даты средства автоматически вернутся в госбюджет, а повторное приглашение на чекап поступит в следующем году.

Какие обследования входят в программу "Скрининг здоровья 40+"

В рамках программы проводятся обследования на наличие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и расстройств ментального здоровья. Скрининг включает в себя:

Физикальные исследования (измерение артериального давления, частоты и ритма пульса, массы тела, роста, окружности талии, определение индекса массы тела). Опрос относительно факторов, которые существенно влияют на риск возникновения инфарктов, инсультов и сахарного диабета (курение, употребление алкоголя, уровня двигательной активности, семейного анамнеза). Лабораторные исследования (липидограмма, тест на гликированный гемоглобин, по показаниям — дополнительные анализы).

По результатам обследований врач предоставит персональные рекомендации для улучшения здоровья или (при необходимости) сформирует электронное направление к соответствующему специалисту.

