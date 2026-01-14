Наценки на лекарства — государство будет штрафовать аптеки

Лекарства в аптеке. Иллюстративное фото: Pexels.com

Правительство решило жестче взяться за цены на лекарства в аптеках. Если проверки покажут завышенные наценки, аптечные сети будут штрафовать.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кто и как будет контролировать цены

По ее словам, правительство поручило Министерству здравоохранения и Госпродпотребслужбе постоянно отслеживать стоимость отдельных препаратов. Для этого создадут перечень лекарств, цены на которые будут проверять еженедельно.

Результаты будут сводить в отчет и передавать в правительство.

"В случае выявления нарушений в наценках правительство будет реагировать и штрафовать таких субъектов хозяйствования", — сообщила Юлия Свириденко.

Что изменится для аптек в больницах

Отдельные требования касаются аптек, работающих в государственных и коммунальных больницах. Они обязаны продавать только те препараты, которые входят в тройку самых дешевых в Национальном каталоге цен — по одинаковому составу, дозировке и форме выпуска.

Фактически это означает, что более дорогие аналоги просто не могут появиться на полках таких аптек, потому что пациент должен иметь доступ к самому доступному варианту, а не к самому дорогому.

Накануне правительство также внесло изменения в лицензионные условия. Теперь на автозаправочных станциях разрешено продавать безрецептурные лекарства, без открытия полноценной аптеки или ее филиала.

Впрочем, речь идет только о препаратах, отпускаемых без рецепта. Работники АЗС смогут их продавать при условии наличия соответствующей лицензии.

