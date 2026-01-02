Скринінг здоров’я після 40 — як отримати 2 тис. гривень

Лікарка з пацієнткою. Фото: Freepik

З 1 січня в Україні почала працювати державна програма "Скринінг здоров’я 40+". Українці, яким вже виповнилося 40 років, отримують 2 тис. гривень на медичне обстеження.

Про те, як отримати гроші та чому програму запускають саме зараз, у колонці для РБК-Україна розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Реклама

Читайте також:

Як отримати 2000 гривень через Дію

Запрошення на скринінг надходить у Дію автоматично, через 30 днів після дня народження. Це стосується всіх українців віком від 40 років, незалежно від місця проживання.

"Держава налаштувала процес так, щоб людині не доводилося нічого шукати. Послуга сама з’являється у потрібний момент", — зазначила Валерія Коваль.

У Дії потрібно:

прийняти запрошення

замовити Дія.Картку або скористатися вже наявною

протягом семи днів отримати 2000 грн.

Гроші можна використати лише на медичний скринінг. Зняти їх або витратити на щось інше неможливо.

Де можна пройти обстеження

Обмежень за місцем реєстрації немає. Можна обрати будь-який медзаклад — державний, комунальний або приватний, якщо він підключений до програми.

Для тих українців, хто не користується Дією, є альтернатива. Можна оформити пластикову картку в банку-партнері та звернутися з нею до ЦНАПу.

Що входить у скринінг і навіщо він потрібен

Скринінг — це комплексна оцінка стану організму:

серцево-судинні ризики,

робота нирок,

ментальне здоров’я.

Після обстеження лікар надає рекомендації, а за потреби — одразу призначає лікування. За задумом уряду, це має стати повноцінною системою підтримки, а не разовою акцією.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні з 1 січня також запускають систему єЧек — це електронний чек, який з’являтиметься у банківському застосунку після оплати карткою. Паперові чеки при цьому не скасовують, сервіс буде добровільним.

Також ми писали, що представництво UNHCR Ukraine, Агенції ООН у справах біженців, виплатить деяким українцям по 10,8 тис. грн у січні.