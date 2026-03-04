Відео
Головна Фінанси Лікарняні та декретні в Україні — ліміти на суми у 2026 році

Лікарняні та декретні в Україні — ліміти на суми у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 14:30
Обмеження розміру лікарняних та декретних — як змінились суми у 2026 році
Лікарка з пацієнткою, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році в Україні допомога з тимчасової непрацездатності та виплати з вагітності та пологів зросли завдяки вищому розміру мінімальної зарплати. Однак для працівників передбачене максимальне та мінімальне обмеження на розмір лікарняних та декретних.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на норми закону 4695-IX.

Читайте також:

Які обмеження на розмір лікарняних у 2026 році

Мінімальна заробітна плата (8 647 грн) впливає на максимальний розмір допомоги з тимчасової непрацездатності. Зокрема, є загальне обмеження, для якого середньоденна зарплата не може бути вищою за максимальну величину бази нарахування Єдиного соціального внеску (ЄСВ) з розрахунку на один календарний день.

Цьогоріч діє збільшена база нарахування внеску у 20 мінімальних зарплат. Розмір максимальної середньоденної зарплати для лікарняних становить 5681,34 грн.

Окрім того, від "мінімалки" залежить спеціальне обмеження максимальної суми допомоги з тимчасової непрацездатності. Це коли за останній рік перед хворобою стаж не перевищував шести місяців. У такому разі максимальна середньоденна заробітна плата у всіх місяцях поточного року буде дорівнювати 284,07 грн. 

Обмеження на суму декретних виплат

Передбачається обмеження на розмір на мінімальних декретних виплат. Його застосовують для усіх випадків у сумі 284,07 грн. Йдеться про мінімальний розмір середньоденної заробітної плати.

Водночас, розмір максимальної середньоденної зарплати для загального випадку аналогічний до лікарняних.

Для тих, у кого стаж не перевищує шість місяців, максимум середньоденної заробітної плати рахують від двох мінімальних зарплат — 568,13 грн.

Що ще варто знати про лікарняні

У 2026 році розмір виплати лікарняних визначається у відсотках від середньої зарплати залежно від страхового стажу працівника:

  1. До трьох років — 50%;
  2. Від трьох до п'яти років — 60%;
  3. Від п'яти до восьми років — 70%;
  4. Понад вісім років — 100%.

Також 100% допомоги виплачують визначеним законодавством пільговим категоріям незалежно від стажу.

Серед підстав для відмови в наданні допомоги з тимчасової непрацездатності:

  • людина стала непрацездатною внаслідок вчинення злочину;
  • було умисне заподіяння шкоди здоров’ю;
  • хвороба пов’язана з алкогольним, наркотичним, токсичним сп’янінням;
  • перебування під арештом, на примусовому лікуванні за судовим рішенням;
  • непрацездатність виникла під час відпустки без збереження заробітної плати.

Раніше ми писали, що з 1 квітня мають запрацювати нові правила надання листків непрацездатності. З цієї дати посилять контроль з боку Пенсійного фонду. 

Ще ми розповідали, як будуть обчислювати середню заробітну плату для громадян, які мають інвалідність. Передбачаються нововведення з жорсткими правилами, за якими будуть визначати дохід.  

зарплати виплати гроші лікарняні декрет
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
