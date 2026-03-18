В програмі "Доступні ліки" стане більше препаратів вже з 1 квітня

Продавщиця в аптеці відпускає ліки покупцю.

Для українців побільшає медичних препаратів, на купівлю яких не доведеться витрачати власні гроші. Так, з 1 квітня 2026 року в програмі "Доступні ліки" з'явиться 26 нових препаратів. Це особливо важливо для людей, які страждають від серцево-судинних хвороб, діабету та хвороб дихальної системи.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України (ВРУ), передає Новини.LIVE.

Як зміниться програма "Доступні ліки"

Оновлений список затвердили у Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ). Доступ до медикаментів отримають українці з хронічними захворюваннями.

"Оскільки серцево-судинні захворювання часто поєднуються з діабетом чи хворобами дихальної системи, таке розширення програми покращить доступ пацієнтів до комплексних та ефективних ліків від цих недуг", — йдеться у повідомленні.

Як отримати ліки за програмою реімбурсації

Електронний рецепт на потрібний медпрепарат виписують лікар первинної ланки або профільний спеціаліст. Далі пацієнт з цим рецептом звертається до аптеки та отримує ліки. Саму покупку повністю або частково оплачує держава.

Як повідомлялося раніше, Укрпошта планує запустити аптечний сервіс. Очікується, що вже до кінця березня 2026 році він стане доступним для 26 000 населених пунктів. Також ми розповідали про програму "Скринінг здоров’я 40+", за якою усі люди у віці від 40 років отримають від держави по 2 000 гривень, щоб перевірити свій стан. Громадяни, зокрема, можуть пройти обстеження на наявність серцево-судинних захворювань, цукрового діабету й розладів ментального здоров’я.

Часті запитання

Що входить до доступних ліків?

У 2026 році список Доступних ліків поширюється не лише на серцеві хвороби та діабет — в програму включили препарати для лікування складних станів, серед яких:

розлади психіки;

епілепсія;

хвороба Паркінсона.

Підтримку також отримують пацієнти у посттрансплантаційному періоді, люди із рідкісними ендокринними захворюваннями, глаукомою чи мігренню.

В переліку ще є медикаменти, які потрібні для лікування вагітних, породіль та захворювань у дітей.

Як дізнатися, які ліки безкоштовні?

Перевірити, за які ліки не потрібно платити, можна на сайті Міністерства охорони здоров'я. Для українців на ньому публікують актуальний реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації. Повністю безкоштовні "доступні ліки" розміщені в останньому стовпчику реєстру, де вказується інформація щодо суми доплати за упаковку.