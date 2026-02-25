Видео
Україна
Видео

Доставка лекарств через Укрпошту — что пообещали украинцам

Доставка лекарств через Укрпошту — что пообещали украинцам

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 18:39
Укрпошта откроет "аптеки" в отделениях — какая услуга появится для клиентов
Девушка в отделении Укрпошты. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году украинцы смогут пользоваться новым сервисом от Укрпошты. Ожидается, что он заработает до конца марта.

Об этом в комментарии изданию Интерфакс-Украина заявил генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Подробнее о новой услуге от Укрпочты

По его словам, речь идет о сервисе "Укрпошта. Аптека", доступ к которому получат жители 26 000 населенных пунктов.

"Мы в процессе окончания закупки всех этих технологий, и до конца марта планируем полностью развернуть по всем уголкам Украины. И не просто по всем отделениям, а по всем населенным пунктам Украины. То есть туда, куда доезжают наши передвижные отделения, — а это 26 000 населенных пунктов", — рассказал он.

При этом Смелянский отметил, что это не означает, что лекарства будут храниться в отделениях. Так, Укрпошта планирует доставлять медикаменты клиентам:

  • по полученным заказам через сайт;
  • через колл-центр;
  • в отделениях.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Игорь Смелянский в интервью журналистке Новини.LIVE Марии Гураль рассказал о планах превратить Укрпошту в банк. По его словам, это позволит государству ежегодно экономить почти 2 млрд гривен.

"Сегодня государство платит нам за доставку пенсии около 2 миллиардов гривен в год. После того как мы откроем банки и переведем людей на безналичные расчеты, государство сэкономит 2 миллиарда гривен в год. Я считаю, что это неплохая инвестиция для государства...", — отметил гендиректор Укрпошты.

Эту сумму, как пояснил Смелянский, компания будет зарабатывать на банковских рынках.

Ранее мы рассказывали, что Укрпошта внедрила бесплатную услугу. Так, в 2026 году клиенты не будут платить за возврат посылок, которые были отправлены за границу, но не получены адресатом. Также писали, что клиенты смогут оплачивать посылки и управлять ими в приложении Укрпошты. Нововведение должно появиться в последние дни февраля.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
