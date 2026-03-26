Украинцам объяснили, как в Дії проверить начисленный нацкешбек

В Украине с 1 марта 2026 года программа Национальный кэшбэк работает на новых условиях. Теперь участникам программы предоставляют 5% или 15% кэшбэка, если они покупают украинские товары. Узнать, какую именно сумму начислили, можно в приложении Дія.

Как проверить кэшбек в Дії

В приложении появился сканер штрихкодов товаров, по которому можно узнать на какие товары начисляется кэшбек и в каком размере. Так, сканер считывает штрихкод на товаре, а пользователь узнает, действует ли на выбранный товар кэшбэк. Чтобы воспользоваться сканером, нужно:

авторизоваться в приложении Дія;

перейти в Сервисы и выбрать раздел Национальный кэшбек;

нажать на сканер, который расположен в правом нижнем углу;

навести камеру на штрихкод.

Размер Национального кэшбэка, который покупатель получит за покупку товара украинского производства, теперь зависит от категории этого товара.

Как распределяются категории

Кэшбек в 15% начисляется, если покупать товары косметику, бытовую химию, одежду, обувь, некоторые продукты. А 5% — на аптечные товары, товары для сада и тому подобное.

Частые вопросы

Где в Украине можно рассчитываться картой Национальный кэшбек?

В 2026 году потратить кэшбэк можно в супермаркетах NOVUS и LIGA PRIM. Также рассчитаться картой Национальный кэшбэк можно сайте ROZETKA. Покупать продукты в сетях Близенько, Auchan, SPAR, VARUS, Torba, Сим23, Сими и магазинах Fozzy Group - Сильпо, Фора и ТРАШ!

Что украинцы могут купить за Национальный кэшбек?

Для украинцев доступен широкий спектр товаров и услуг, которые можно купить за средства Национального кэшбэка. Например, кэшбек можно потратить на продукты питания, лекарства. Также рассчитываться карточкой Нацкешбека можно за лекарственные средства и медицинские изделия, книги и тому подобное.