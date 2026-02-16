Видео
Главная Финансы Правительство перезапускает Национальный кэшбэк — что изменится

Правительство перезапускает Национальный кэшбэк — что изменится

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 19:06
Национальный кэшбэк с 1 марта изменит условия выплат
Виртуальная карта Национального кэшбэка. Фото: Киевская ОВА

Кабинет Министров изменил правила программы "Национальный кэшбек". Уже с 1 марта она будет работать по новой модели — с двумя разными ставками возврата средств.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию, обнародованную на сайте Министерства экономики.

Читайте также:

Как изменится Национальный кэшбек с марта

До 28 февраля 2026 года кэшбек будет начисляться по действующим правилам — в размере 10% на все товары в программе.

Начиная с 1 марта 2026 года программа будет работать по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбека — 5% и 15% в зависимости от категории товаров. Правительство объясняет, что так государство сможет точнее поддержать украинских производителей, особенно в тех сегментах, где на полках много импорта.

Какой кэшбек будут начислять

С 1 марта 2026 года кэшбек будет начисляться:

  • 15% — на потребительские товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%.

Речь идет, в частности, о непродовольственных товарах:

  • косметике и средствах гигиены;
  • бытовой химии;
  • товары для дома;
  • товары для ремонта и строительства;
  • товары для животных;
  • канцелярия;
  • одежда и обувь и тому подобное.

А также отдельные продукты питания - твердые и мягкие сыры, некоторые виды макаронных изделий и круп.

Также с 1 марта 2026 года кэшбек в размере 5% будет начисляться на товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине ниже 35%.

Это, в частности:

  • сладости и кондитерские изделия;
  • безалкогольные напитки;
  • аптечные товары;
  • товары для сада и огорода;
  • снеки;
  • консервированные продукты;
  • овощи и фрукты, рыба и морепродукты;
  • масло;
  • мясо;
  • молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров);
  • соусы и приправы;
  • хлеб и свежая выпечка;
  • мука и другие товары для выпечки;
  • замороженные продукты;
  • яйца;
  • другая бакалея.

Как будут работать начисления

До 1 марта Минэкономики проведет дополнительные разъяснения для ритейлеров, производителей и банков, чтобы новые правила применялись одинаково.

Все начисления кэшбэка, как и раньше, будут поступать на карту "Национальный кэшбэк", выбранную в приложении Дія. Там же можно проверить сумму.

Потратить кэшбэк можно на:

  • коммунальные услуги;
  • почтовые услуги;
  • продукты питания украинского производства в магазинах и супермаркетах;
  • украинские лекарственные средства и медицинские изделия;
  • книги и другую печатную продукцию;
  • благотворительность — на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Проверить, участвует ли товар в программе "Национальный кэшбек", можно на сайте "Сделано в Украине" или через сканер штрихкодов в Дії.

Как присоединиться к программе "Национальный кэшбек"

Покупателю для участия в программе необходимо зарегистрироваться в приложении Дія, где выбрать один из банков-участников программы и открыть в нем карту Национальный кэшбек.

При оформлении карты следует дать согласие на обработку транзакций, а после открытия — проверить в Дії, корректно ли выбрана карта.

Ранее мы рассказывали, что уязвимые категории граждан могут принять участие в программе финпомощи от Норвежского совета по делам беженцев. Заявки будут принимать до 25 февраля 2026 года.

Также мы рассказывали, что в Украине "детскую" помощь можно будет оформить в упрощенном формате. Теперь заявки можно подавать также через ЦПАУ.

выплаты доходы кэшбэк нацкешбэк
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
