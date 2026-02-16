Национальный кэшбэк с 1 марта изменит условия выплат

Виртуальная карта Национального кэшбэка. Фото: Киевская ОВА

Кабинет Министров изменил правила программы "Национальный кэшбек". Уже с 1 марта она будет работать по новой модели — с двумя разными ставками возврата средств.

Как изменится Национальный кэшбек с марта

До 28 февраля 2026 года кэшбек будет начисляться по действующим правилам — в размере 10% на все товары в программе.

Начиная с 1 марта 2026 года программа будет работать по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбека — 5% и 15% в зависимости от категории товаров. Правительство объясняет, что так государство сможет точнее поддержать украинских производителей, особенно в тех сегментах, где на полках много импорта.

Какой кэшбек будут начислять

С 1 марта 2026 года кэшбек будет начисляться:

15% — на потребительские товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%.

Речь идет, в частности, о непродовольственных товарах:

косметике и средствах гигиены;

бытовой химии;

товары для дома;

товары для ремонта и строительства;

товары для животных;

канцелярия;

одежда и обувь и тому подобное.

А также отдельные продукты питания - твердые и мягкие сыры, некоторые виды макаронных изделий и круп.

Также с 1 марта 2026 года кэшбек в размере 5% будет начисляться на товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине ниже 35%.

Это, в частности:

сладости и кондитерские изделия;

безалкогольные напитки;

аптечные товары;

товары для сада и огорода;

снеки;

консервированные продукты;

овощи и фрукты, рыба и морепродукты;

масло;

мясо;

молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров);

соусы и приправы;

хлеб и свежая выпечка;

мука и другие товары для выпечки;

замороженные продукты;

яйца;

другая бакалея.

Как будут работать начисления

До 1 марта Минэкономики проведет дополнительные разъяснения для ритейлеров, производителей и банков, чтобы новые правила применялись одинаково.

Все начисления кэшбэка, как и раньше, будут поступать на карту "Национальный кэшбэк", выбранную в приложении Дія. Там же можно проверить сумму.

Потратить кэшбэк можно на:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

продукты питания украинского производства в магазинах и супермаркетах;

украинские лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность — на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Проверить, участвует ли товар в программе "Национальный кэшбек", можно на сайте "Сделано в Украине" или через сканер штрихкодов в Дії.

Как присоединиться к программе "Национальный кэшбек"

Покупателю для участия в программе необходимо зарегистрироваться в приложении Дія, где выбрать один из банков-участников программы и открыть в нем карту Национальный кэшбек.

При оформлении карты следует дать согласие на обработку транзакций, а после открытия — проверить в Дії, корректно ли выбрана карта.

