Национальный кэшбэк с 1 марта изменит условия выплат

Правительство перезапускает Национальный кэшбэк — что изменится
Кабинет Министров изменил правила программы "Национальный кэшбек". Уже с 1 марта она будет работать по новой модели — с двумя разными ставками возврата средств.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию, обнародованную на сайте Министерства экономики.
Как изменится Национальный кэшбек с марта
До 28 февраля 2026 года кэшбек будет начисляться по действующим правилам — в размере 10% на все товары в программе.
Начиная с 1 марта 2026 года программа будет работать по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбека — 5% и 15% в зависимости от категории товаров. Правительство объясняет, что так государство сможет точнее поддержать украинских производителей, особенно в тех сегментах, где на полках много импорта.
Какой кэшбек будут начислять
С 1 марта 2026 года кэшбек будет начисляться:
- 15% — на потребительские товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%.
Речь идет, в частности, о непродовольственных товарах:
- косметике и средствах гигиены;
- бытовой химии;
- товары для дома;
- товары для ремонта и строительства;
- товары для животных;
- канцелярия;
- одежда и обувь и тому подобное.
А также отдельные продукты питания - твердые и мягкие сыры, некоторые виды макаронных изделий и круп.
Также с 1 марта 2026 года кэшбек в размере 5% будет начисляться на товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине ниже 35%.
Это, в частности:
- сладости и кондитерские изделия;
- безалкогольные напитки;
- аптечные товары;
- товары для сада и огорода;
- снеки;
- консервированные продукты;
- овощи и фрукты, рыба и морепродукты;
- масло;
- мясо;
- молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров);
- соусы и приправы;
- хлеб и свежая выпечка;
- мука и другие товары для выпечки;
- замороженные продукты;
- яйца;
- другая бакалея.
Как будут работать начисления
До 1 марта Минэкономики проведет дополнительные разъяснения для ритейлеров, производителей и банков, чтобы новые правила применялись одинаково.
Все начисления кэшбэка, как и раньше, будут поступать на карту "Национальный кэшбэк", выбранную в приложении Дія. Там же можно проверить сумму.
Потратить кэшбэк можно на:
- коммунальные услуги;
- почтовые услуги;
- продукты питания украинского производства в магазинах и супермаркетах;
- украинские лекарственные средства и медицинские изделия;
- книги и другую печатную продукцию;
- благотворительность — на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.
Проверить, участвует ли товар в программе "Национальный кэшбек", можно на сайте "Сделано в Украине" или через сканер штрихкодов в Дії.
Как присоединиться к программе "Национальный кэшбек"
Покупателю для участия в программе необходимо зарегистрироваться в приложении Дія, где выбрать один из банков-участников программы и открыть в нем карту Национальный кэшбек.
При оформлении карты следует дать согласие на обработку транзакций, а после открытия — проверить в Дії, корректно ли выбрана карта.
