Головна Фінанси Українцям пояснили, як у Дії перевірити нарахований нацкешбек

Дата публікації: 26 березня 2026 17:35
Українцям пояснили, як у Дії перевірити нарахований нацкешбек
Людина тримає банківську картку у руці. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 1 березня 2026 року програма Національний кешбек працює на нових умовах. Тепер учасникам програми надають 5% або 15% кешбеку, якщо вони купують українські товари. Дізнатися, яку саме суму нарахували, можна у застосунку Дія. 

Про це йдеться на сайті Дія, передає Новини.LIVE.

Як перевірити кешбек у Дії 

У застосунку з'явився сканер штрихкодів товарів, за яким можна дізнатися на які товари нараховується кешбек і в якому розмірі. Так, сканер зчитує штрихкод на товарі, а користувач дізнається, чи діє на обраний товар кешбек. Щоб скористатися сканером, потрібно:

  • авторизуватися у застосунку Дія;
  • перейти у Сервіси та обрати розділ Національний кешбек;
  • натиснути на сканер, який розміщений у правому нижньому куті;
  • навести камеру на штрихкод.

Розмір Національного кешбеку, який покупець отримує за купівлю товару українського виробництва, тепер залежить від категорії цього товару. 

Як розподіляються категорії

Кешбек у 15% нараховується, якщо купувати товари косметику, побутову хімію, одяг, взуття, деякі продукти. А 5% — на аптечні товари, товари для саду тощо. 

Як писали Новини.LIVE, клієнти Ощадбанку отримуватимуть знижки на пальне. Для цього потрібно долучитися до програми Національний кешбек. Відомо, що учасникам надаватимуть максимум до 1 000 гривень на місяць. 

Часті питання

Де в Україні можна розраховуватися карткою Національний кешбек?

У 2026 році витратити кешбек можна в супермаркетах NOVUS і LIGA PRIM. Також розрахуватися картою Національний кешбек можна сайті ROZETKA. Купувати продукти в мережах Близенько, Auchan, SPAR, VARUS, Torba, Сім23, Сімі та магазинах Fozzy Group — Сільпо, Фора і ТРАШ!.

Що українці можуть купити за Національний кешбек?

Для українців доступний широкий спектр товарів та послуг, які можна купити за кошти Національного кешбеку. Наприклад, кешбек можна витратити на харчові продукти, ліки. Також розраховуватися карткою Нацкешбеку можна за лікарські засоби та медичні вироби, книги тощо. 

Дія компенсація Національний кешбек
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
