Кэшбек в ПриватБанке: какую выгоду получает банк, возвращая деньги клиентам

Человек вставляет карточку в банкомат. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые банки ежемесячно возвращают клиентам часть потраченных ими денег. Получить частичную компенсацию можно за покупку определенных товаров или заказ услуг. Это так называемый кэшбек.

Член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко рассказал на Youtube-канале "Что с экономикой", почему кэшбек выгоден как банкам, так и населению, передает Новини.LIVE.

Кэшбек и выгода для ПриватБанка

По словам Дмитрия Мусиенко, поддерживая и развивая программы кэшбеков ПриватБанк побуждает клиентов увеличивать транзакции и количество платежей, которые они осуществляют с банком.

"Мы продолжаем так называемое lifetime value — то есть сколько клиент находится с банком. Чем больше ты предоставляешь клиенту определенных кэшбеков, дисконтов, тем больше вероятность, что он будет и дальше оставаться с банком, продолжать свои взаимоотношения, пользоваться различными банковскими продуктами", — объяснил он.

Соответственно, банк рассматривает кэшбек, как способ:

Читайте также:

поделиться частью своей прибыли;

продолжить сотрудничество с клиентом.

"Больше кэшбэка — больше транзакций, дольше клиент будет оставаться с нами. Поэтому это win-win", — отметил Дмитрий Мусиенко.

У клиентов, как отметил член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса, появляются деньги, которые можно использовать для дальнейших транзакций, снять наличные или просто забирать деньги из накопленного кэшбека.

Что еще стоит знать

Напомним, клиентам ПриватБанка с 20 марта будут предоставлять кэшбек, если они будут покупать топливо на АЗС. Пользователи картой Национальный кэшбек ПриватБанка и Mastercard смогут автоматически получать от 5% до 15% компенсации. Они смогут экономить от 2 до 11 грн на каждом литре топлива.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк обеспечивает денежными бонусами клиентов за открытие некоторых карт. На счет можно получить 50 гривен. Также писали о главном преимуществе электронных сервисов при расчете за коммунальные услуги. Воспользоваться им могут клиенты ПриватБанка.

Частые вопросы

Как украинцам вывести кэшбэк ПриватБанка?

Вывести кэшбек ПриватБанка можно в приложении Приват24, в разделе "Привет". Нужно нажать на "Накоплено" и выбрать карту, на которую зачислятся деньги. Чтобы вывести кэшбек ПриватБанка нужно накопить по крайней мере 100 гривен.

Как связаться с оператором ПриватБанка?

Связаться с оператором ПриватБанка можно по телефону 3700. Звонки являются бесплатными, а линия работает в круглосуточном режиме. Чтобы вас соединили с оператором, нужно набрать "0" или сказать слово "оператор" в голосовом меню.