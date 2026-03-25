1 000 грн кешбеку на пальне: в Ощадбанку уточнили нюанси

Банківське відділення. Фото: Ощадбанк

Навесні 2026 року українці через державний "Ощадбанк" можуть долучитися до програми "Національний кешбек" для отримання знижок на пальне. У фінустанові уточнили, які автозаправні станції беруть участь у відповідній ініціативі та деякі інші нюанси.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку у соцмережі Facebook.

Що необхідно знати про кешбек через Ощадбанк

У рамках нової урядової ініціативи, до 1 травня 2026 року громадяни можуть заправлятися на низці автозаправних станцій з суттєвими знижками у рамках програми "Нацкешбек". Зокрема, громадяни можуть розраховувати на такі компенсації:

на дизпальне передбачена знижка у 15%;

на бензин — у розмірі 10%;

на автогаз — у розмірі 5%.

За умовами програми, учасники програми зможуть отримати максимально до 1 000 грн/міс. кешбеку на пальне, а загальний ліміт за відповідною програмою залишився на рівні 3 000 грн/міс.

Процес нарахування компенсацій буде наступним:

гроші відправлять на картку "Нацкешбек" автоматично;

суму можна буде перевірити у мобільному застосунку "Дія";

не передбачені жодні додаткові дій від учасників.

Які нюанси необхідно знати клієнтам Ощадбанку

За даними працівників банку, для того, щоб почати отримувати компенсації на пальне, необхідно відкрити картку Національного кешбеку в Ощадбанку. Це можна зробити у застосунку "Мобільний Ощад". Якщо виникають труднощі у відповідній процедурі, для предметної перевірки облікового запису рекомендують зателефонувати з фінансового номера до контакт-центру: 0800210800.

Важливим у нарахуванні кешбеку є саме розрахунок безготівковою карткою, підключеною до програми. Також потрібно, щоб АЗС були учасниками програми.

За інформацією Ощадбанку, у програмі вже налічується більш ніж 20 мереж автозаправних станцій. А саме: Ukrnafta, OKKO, WOG, AMIC, BVS, KLO, MOTTO, CHIPO, Autotrans, MANGO, Parallel, RODNIK, BRSM-Нафта, UPG, SOCAR, MARTIN, MARSHAL, Avantage7, RLS, СВОЇ/SUNOIL, Magnum Еnergy, БАРС 24/7. Також у банку додають, що кількість АЗС, долучених до програми, буде зростати.

Часті питання

Як оформити картку Нацкешбеку в Ощадбанку

Зробити оформлення картки Нацкешбек в Ощадбанку можна у застосунку "Мобільний Ощад". Для цього треба оновити його та застосунок "Дія" до останньої версії. Далі у "Мобільному Ощаді" на головному екрані натиснути "+" (Мої можливості), обрати опцію "Замовити картку" та натиснути на пункт "Нацкешбек". Після цього відкриється віртуальна картка.

Далі у "Дії" треба буде обрати послугу "Нацкешбек" та зазначити картку Ощадбанку для нарахування коштів, а в "Мобільному Ощаді" визначити картку (зарплатну/пенсійну), за якої буде здійснюватися оплата. Наприкінці потрібно буде надати дозвіл на передачу інформації про транзакції для зарахування кешбеку.

Коли можуть не надійти гроші Нацкешбеку

Причин ненарахування кешбеку може бути кілька. Зокрема, знижки може не бути, якщо пункт продажу не налаштований для участі у державній програмі Нацкешбек, а продавець не долучений до програми.

Окрім того, проблеми за надходженням коштів Національного кешбеку можуть виникнути через технічні труднощі. Зокрема, йдеться про можливі збої у роботі терміналів.

