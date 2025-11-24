Национальный кэшбэк официально изменил условия выплат

Виртуальная карта Национального кэшбэка. Фото: Киевская ОВА

Правительство с 22 ноября обновило перечень товаров и услуг, на которые украинцы могут тратить средства с карты "Национальный кэшбек". Изменения введены для согласования программы с госполитикой "Зимняя поддержка", которая предусматривает выплату 1 000 грн всем гражданам.

Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Реклама

Читайте также:

Что именно можно оплачивать средствами Национального кэшбека

Ведомство обновило категории расходов, на которые разрешено направлять накопленные на карте деньги.

Средства можно использовать на такие товары и услуги:

продукты питания в магазинах и супермаркетах;

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность — в частности донаты для ВСУ и другие гуманитарные цели.

В министерстве добавляют, что часть обновленных категорий стала доступной сразу: тратить средства на лекарства, медицинские изделия и печатную продукцию можно уже сейчас.

Синхронизация с программой "Зимняя поддержка"

По данным правительства, обе программы получат унифицированный перечень расходов. Благодаря этому средства господдержки будут использоваться на самые необходимые потребности.

Обновленные правила будут действовать до 30 июня 2026 года.

Сколько украинцев уже пользуются программой

В программе "Национальный кэшбек" участвуют более 7,5 млн украинцев, которым в целом выплачено более 4 млрд грн. К ней присоединились более 1 870 производителей из разных отраслей.

Сейчас 10% кэшбэка начисляется за покупку около 400 тысяч зарегистрированных в программе украинских товаров в торговых точках-партнерах. Проверить товар можно через сканер в приложении "Дія" или на сайте "Сделано в Украине".

Ранее мы рассказывали о том, что некоторые украинцы должны декларировать доход от Национального кэшбека и что нужно знать в этом случае.

Узнайте также, почему не все клиенты государственного ПриватБанка смогли оформить себе "Зимнюю поддержку" и с чем это было связано.