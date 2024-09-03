Кэшбек на украинские товары — как присоединиться к программе

Приложение "Дія". Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут присоединяться к программе "Национальный кэшбек" через единственный портал государственных услуг "Дія". В ее рамках в ряде магазинов можно будет получать денежные компенсации за покупку товаров украинских производителей.

Как стать участником программы, рассказали в Министерстве цифровой трансформации.

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Принцип работы национального кэшбека в магазинах

Как объясняют в ведомстве, украинцы будут получать максимально до 3 тыс. гривен компенсации за покупку товаров украинского производства ежемесячно. Первый месяц соответствующая программа будет работать в режиме бета-тестирования.

"Получайте 10% компенсации за покупку товаров украинского производства. Присоединяйтесь к бета-тесту Нацкешбека через Дію", — говорится в сообщении.

Кэшбек можно будет потратить:

на медицинские услуги;

спорт, кино;

заведения питания;

коммунальные услуги;

транспорт;

мобильную связь;

донаты на Силы обороны Украины, военные облигации и благотворительность;

много других услуг.

Список продавцов, производителей и товаров, за которые будут начислять кэшбеки, будет доступен по ссылке.

Как присоединиться к программе покупателям

Чтобы присоединиться к программе, нужно в банковском приложении или в банке дать согласие на передачу информации о транзакциях с выбранных платежных карт при покупках в магазинах-участниках программы. По соответствующей программе работают:

ПриватБанк;

Sense Bank;

ПУМБ;

А-банк;

Глобус;

УкрСиббанк;

Аккордбанк.

Украинцам нужно сделать несколько шагов:

открыть специальную карточку для получения кэшбека в выбранном банке;

обновить приложение "Дія" до последней версии;

выбрать услугу "национальный кэшбек";

в приложении нужно указать специальную карточку, на которую будет поступать кэшбек;

далее необходимо делать покупки от украинских производителей в магазинах-участниках, рассчитываясь зарегистрированной картой;

на следующий день после покупки можно проверить баланс кэшбека в приложении "Дія".

Полученные средства будут начисляться на спецкарту ежемесячно до 20 числа следующего месяца. Использовать деньги, полученные в 2024 году, будет разрешено до 31 января 2025 года. В то же время, снять наличные с такого счета будет невозможно.

Уже кэшбек начисляют следующие компании:

Аврора;

АТБ;

Novus;

Экомаркет;

VARUS;

Окко;

WOG;

UKRNAFTA;

сеть аптек "АНЦ".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине осенью 2024 года ожидается подорожание базовых продуктов на 20-30%. Взлететь в цене могут молочные продукты, яйца и мясо.

Также мы писали, что благодаря программе "Национальный кэшбек" ВВП может вырасти на 0,25 процентного пункта. Такой рост предусматривает Министерство экономики до конца 2024 года.