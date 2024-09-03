Кэшбек на украинские товары — как присоединиться к программе

В "Дії" уже доступен национальный кэшбек — как присоединиться украинцам
Украинцы могут присоединяться к программе "Национальный кэшбек" через единственный портал государственных услуг "Дія". В ее рамках в ряде магазинов можно будет получать денежные компенсации за покупку товаров украинских производителей.
Как стать участником программы, рассказали в Министерстве цифровой трансформации.
Принцип работы национального кэшбека в магазинах
Как объясняют в ведомстве, украинцы будут получать максимально до 3 тыс. гривен компенсации за покупку товаров украинского производства ежемесячно. Первый месяц соответствующая программа будет работать в режиме бета-тестирования.
"Получайте 10% компенсации за покупку товаров украинского производства. Присоединяйтесь к бета-тесту Нацкешбека через Дію", — говорится в сообщении.
Кэшбек можно будет потратить:
- на медицинские услуги;
- спорт, кино;
- заведения питания;
- коммунальные услуги;
- транспорт;
- мобильную связь;
- донаты на Силы обороны Украины, военные облигации и благотворительность;
- много других услуг.
Список продавцов, производителей и товаров, за которые будут начислять кэшбеки, будет доступен по ссылке.
Как присоединиться к программе покупателям
Чтобы присоединиться к программе, нужно в банковском приложении или в банке дать согласие на передачу информации о транзакциях с выбранных платежных карт при покупках в магазинах-участниках программы. По соответствующей программе работают:
- ПриватБанк;
- Sense Bank;
- ПУМБ;
- А-банк;
- Глобус;
- УкрСиббанк;
- Аккордбанк.
Украинцам нужно сделать несколько шагов:
- открыть специальную карточку для получения кэшбека в выбранном банке;
- обновить приложение "Дія" до последней версии;
- выбрать услугу "национальный кэшбек";
- в приложении нужно указать специальную карточку, на которую будет поступать кэшбек;
- далее необходимо делать покупки от украинских производителей в магазинах-участниках, рассчитываясь зарегистрированной картой;
- на следующий день после покупки можно проверить баланс кэшбека в приложении "Дія".
Полученные средства будут начисляться на спецкарту ежемесячно до 20 числа следующего месяца. Использовать деньги, полученные в 2024 году, будет разрешено до 31 января 2025 года. В то же время, снять наличные с такого счета будет невозможно.
Уже кэшбек начисляют следующие компании:
- Аврора;
- АТБ;
- Novus;
- Экомаркет;
- VARUS;
- Окко;
- WOG;
- UKRNAFTA;
- сеть аптек "АНЦ".
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине осенью 2024 года ожидается подорожание базовых продуктов на 20-30%. Взлететь в цене могут молочные продукты, яйца и мясо.
Также мы писали, что благодаря программе "Национальный кэшбек" ВВП может вырасти на 0,25 процентного пункта. Такой рост предусматривает Министерство экономики до конца 2024 года.
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