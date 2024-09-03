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В "Дії" уже доступен национальный кэшбек — как присоединиться украинцам

3 сентября 2024 11:33
Ксения Симонова - Редактор
Кэшбек на украинские товары — как присоединиться к программе
Приложение "Дія". Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы могут присоединяться к программе "Национальный кэшбек" через единственный портал государственных услуг "Дія". В ее рамках в ряде магазинов можно будет получать денежные компенсации за покупку товаров украинских производителей.

Как стать участником программы, рассказали в Министерстве цифровой трансформации.

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Принцип работы национального кэшбека в магазинах

Как объясняют в ведомстве, украинцы будут получать максимально до 3 тыс. гривен компенсации за покупку товаров украинского производства ежемесячно. Первый месяц соответствующая программа будет работать в режиме бета-тестирования.

"Получайте 10% компенсации за покупку товаров украинского производства. Присоединяйтесь к бета-тесту Нацкешбека через Дію", — говорится в сообщении.

Кэшбек можно будет потратить:

  • на медицинские услуги;
  • спорт, кино;
  • заведения питания;
  • коммунальные услуги;
  • транспорт;
  • мобильную связь;
  • донаты на Силы обороны Украины, военные облигации и благотворительность;
  • много других услуг.

Список продавцов, производителей и товаров, за которые будут начислять кэшбеки, будет доступен по ссылке.

Как присоединиться к программе покупателям

Чтобы присоединиться к программе, нужно в банковском приложении или в банке дать согласие на передачу информации о транзакциях с выбранных платежных карт при покупках в магазинах-участниках программы. По соответствующей программе работают:

  • ПриватБанк;
  • Sense Bank;
  • ПУМБ;
  • А-банк;
  • Глобус;
  • УкрСиббанк;
  • Аккордбанк.

Украинцам нужно сделать несколько шагов:

  • открыть специальную карточку для получения кэшбека в выбранном банке;
  • обновить приложение "Дія" до последней версии;
  • выбрать услугу "национальный кэшбек";
  • в приложении нужно указать специальную карточку, на которую будет поступать кэшбек;
  • далее необходимо делать покупки от украинских производителей в магазинах-участниках, рассчитываясь зарегистрированной картой;
  • на следующий день после покупки можно проверить баланс кэшбека в приложении "Дія".

Полученные средства будут начисляться на спецкарту ежемесячно до 20 числа следующего месяца. Использовать деньги, полученные в 2024 году, будет разрешено до 31 января 2025 года. В то же время, снять наличные с такого счета будет невозможно.

Уже кэшбек начисляют следующие компании:

  • Аврора;
  • АТБ;
  • Novus;
  • Экомаркет;
  • VARUS;
  • Окко;
  • WOG;
  • UKRNAFTA;
  • сеть аптек "АНЦ".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине осенью 2024 года ожидается подорожание базовых продуктов на 20-30%. Взлететь в цене могут молочные продукты, яйца и мясо.

Также мы писали, что благодаря программе "Национальный кэшбек" ВВП может вырасти на 0,25 процентного пункта. Такой рост предусматривает Министерство экономики до конца 2024 года.

Дия деньги магазины компенсация финансы супермаркет кэшбэк

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