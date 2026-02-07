Видео
Видео

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 23:50
Как начисляются алименты, если отец потерял работу — правила
Деньги в кошельке. Фото: Новости.LIVE

В Украине алименты — это выплаты, которые являются обязательными для одного из родителей. Это деньги на содержание его несовершеннолетнего ребенка. Но многих украинцев интересует вопрос: что делать с алиментами, если плательщик потерял работу.

Подробнее об этом рассказали в Координационном центре по предоставлению бесплатной юридической помощи, передает Новини.LIVE.

Итак, даже если плательщик алиментов не работает и у него нет доходов — это не освобождает его от обязанности ежемесячно платить деньги на ребенка, отмечается на сайте Координационного центра.

В случае отсутствия начислений — будет накапливаться задолженность. Размер задолженности по алиментам вычисляет государственный или частный исполнитель, а в случае спора — суд. Если алименты определены, как часть заработка, тогда задолженность подвяжут к средней зарплате в регионе, в котором работает плательщик алиментов.

Примечательно, что платить алименты придется, даже если плательщик зарегистрируется в центре занятости. В таком случае государство будет начислять ему выплаты по безработице, поэтому алименты будут взимать именно с этой помощи.

Что будет за неуплату алиментов

Исполнительная служба может арестовать банковские счета и электронные кошельки должника. Если долг будет больше суммы платежей за три месяца — под взыскание может попасть и имущество.

В то же время у плательщика алиментов есть право обратиться в суд. Здесь могут учесть материальное и семейное положение плательщика алиментов и предоставить отсрочку для погашения задолженности. В отдельных случаях - частично или полностью освободить от ее уплаты.

Ранее мы рассказывали, должен ли мужчина платить алименты своей бывшей жене. По украинским законам, именно муж с женой отвечают за материальное обеспечение семьи. Узнавайте также, на каких условиях определяются суммы алиментов.

работа безработица деньги алименты безработный
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
