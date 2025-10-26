Видео
Главная Финансы Выплаты по частичной безработице — как получить в 2025 году

Выплаты по частичной безработице — как получить в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 14:05
обновлено: 14:19
Частичная безработица — на какую помощь от государства можно рассчитывать
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Работники и физические лица-предприниматели, если потеряли часть дохода из-за сокращения или по причине остановки производства, могут получать помощь от государства с ноября 2025 года. Программа рассчитана на поддержку бизнеса во время экономических кризисов, чрезвычайных ситуаций или военного положения.

Об этом говорится на портале Дія.

Читайте также:

Кто получит выплаты по частичной безработице

Получить помощь могут:

  • наемные работники, которые потеряли часть заработка;
  • физические лица-предприниматели, чей доход существенно сократился.

Чтобы государство оказало поддержку, нужно выполнить одно, но очень важное условие — платить единый социальный взнос (ЕСВ) в течение последних шести месяцев до того, как возникла частичная безработица.

Причины для оформления пособия по частичной безработице

Основные требования являются следующими:

  • сокращение или остановка производства, охватившее не менее 20% работников;
  • уменьшение рабочего времени на 30% и более.

Выплаты предоставляются, если отсутствуют долги по зарплате, уплачены соответствующие налоги и взносы.

Сколько выплачивает государство и как долго

Максимальная сумма помощи не превышает 50% минимальной зарплаты. Оформить ее можно двумя способами:

  • через электронный кабинет работодателя на сайте Государственной службы занятости;
  • лично в центре занятости по месту деятельности.

Заявки рассматриваются до пяти рабочих дней, решение сообщают в течение трех. Выплаты осуществляются до 180 календарных дней в течение трех лет.

Ранее мы рассказывали, что минимальная зарплата в ноябре составит 8 тысяч гривен. Но на руки работники получат меньшие суммы. Также мы писали, что UNICEF Ukraine будет выплачивать населению денежную помощь на зиму. Выплаты получают граждане из населенных пунктов вблизи линии фронта.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
