Почти 8 000 шахтеров в Украине станут безработными

Группа шахтеров спускается в забой шахты. Фото: УНИАН

В Украине могут прекратить работу все государственные шахты. Курс на закрытие шахт поддерживают как Кабинет министров, так и Министерство энергетики. А монопольные компании вообще не заинтересованы в развитии шахт.

Об этом сказал в эфире Ранок.LIVE народный депутат Юрий Камельчук.

Почему в Украине закрывают шахты

По словам Камельчука, сейчас идет ликвидация инфраструктуры на западе страны. Речь идет о:

двух шахтах "Львовуголь", которые уже простаивают;

двух объектах во Львовско-Волынском бассейне, над окончательным закрытием которых уже работают.

"Стратегия правительства — закрыть все шахты. И объяснение этому очень простое: они не умеют управлять угольной отраслью. Это показали, как мне кажется, последние 30 лет, ведь ни одной лавы которая стабильно бы работала за это время не было", — сказал Камельчук.

Он отметил, что общался с некоторыми монопольными компаниями в Украине и они не заинтересованы в развитии других шахт. Поэтому делаются аудиты для того, чтобы перекрыть какой-то налоговый долг, чтобы выставить их на продажу, которые никто фактически не купит.

Юрий Камельчук отметил, что из-за закрытия шахт будут уволены 8 000 шахтеров, а 32 000 членов их семей останутся без средств к существованию.

А цепная реакция в смежных отраслях (логистика, обслуживание, машиностроение) приведет к появлению более 200 000 новых безработных по всей стране.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы отапливают свои частные дома различными видами топлива, однако все люди заинтересованы в том, чтобы не переплачивать во время заготовки. Дрова все еще самым дешевым видом топлива, однако среди альтернатив можно выделить и уголь. В 2026 году тонна угля стоит от 9 000 до 11 000 гривен. Впрочем общие расходы на обогрев помещения углем могут достигать 44 000 гривен, ведь в осенне-зимний сезон понадобится до 4 тонн ресурса.

Частые вопросы

Сколько времени украинцам выплачивается пособие по безработице?

Все зависит от страхового стажа:

до 3 лет — 180 календарных дней;

от 3 до 6 лет — 210 календарных дней;

от 6 до 12 лет — 240 календарных дней;

от 12 до 18 лет — 270 календарных дней;

от 18 до 24 лет — 300 календарных дней;

от 24 до 30 лет — 330 календарных дней;

свыше 30 лет - 360 календарных дней.

Сколько платят украинцам на бирже?

Максимальный размер выплат пособия по безработице в 2026 году — 8 647 гривен. Зато размер минимальной суммы составляет 3 900 гривен. Молодежь, которая ищет работу и люди, которых уволили за нарушение дисциплины, получают от государства по 1 650 гривен.