Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пособие по безработице — сколько будут платить в 2026 году

Пособие по безработице — сколько будут платить в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 15:25
Пособие по безработице в 2026 году — какими будут минимальные и максимальные выплаты
Люди в центре занятости. Фото: УНИАН

Украинцы, которые потеряли работу и стали на учет в центр занятости, могут рассчитывать на денежную поддержку со стороны государства. На фоне инфляции и пересмотра социальных стандартов правительство корректирует размер минимальных и максимальных выплат на случай безработицы.

О том, на какие суммы помощи можно рассчитывать в 2026 году, рассказали в Государственной службе занятости.

Реклама
Читайте также:

Какой размер выплат по безработице в 2026 году

С 1 января 2026 года Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины установил минимальный размер пособия по безработице на уровне 3 900 грн (в 2025-м было 3 600 грн).

Такую сумму будут выплачивать:

  • застрахованным лицам, которые не имели 7 месяцев страхового стажа в течение года до получения статуса безработного;
  • застрахованным лицам, которые работали не менее 7 месяцев перед наступлением безработицы (работали не полный рабочий день, неделю, отсутствуют данные для расчета средней заработной платы на момент назначения пособия по безработице);
  • внутренне перемещенным лицам и лицам, находящимся на временно оккупированных территориях, которые не имеют документов, подтверждающих их страховой стаж.

Максимальная сумма пособия по безработице в 2026 году составляет 8 647 грн (в 2025-м было 8 000 грн).

Кто будет получать ниже минимальной суммы

Законодательством определены отдельные категории граждан, для которых размер материального обеспечения на случай безработицы составит вдвое ниже минимального 1 650 гривен (в 2025 году — 1 500 грн).

Такую сумму в 2026 году будут выплачивать молодежи, которая еще не имеет страхового стажа и регистрируется в центре занятости как безработная. Также эта норма распространяется на лиц, которые были уволены с работы по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (например, нарушение трудовой дисциплины, прогул, потеря доверия и т.д.).

Ранее мы рассказывали, что в 2026 году украинцев ждет много финансовых изменений. В частности речь идет о социальных стандартах и зарплатах.

Также узнавайте, кто в январе может получить денежную помощь от ООН.

выплаты безработица социальная помощь безработный денежная помощь
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации