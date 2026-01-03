Пособие по безработице в 2026 году — какими будут минимальные и максимальные выплаты

Люди в центре занятости. Фото: УНИАН

Украинцы, которые потеряли работу и стали на учет в центр занятости, могут рассчитывать на денежную поддержку со стороны государства. На фоне инфляции и пересмотра социальных стандартов правительство корректирует размер минимальных и максимальных выплат на случай безработицы.

О том, на какие суммы помощи можно рассчитывать в 2026 году, рассказали в Государственной службе занятости.

Какой размер выплат по безработице в 2026 году

С 1 января 2026 года Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины установил минимальный размер пособия по безработице на уровне 3 900 грн (в 2025-м было 3 600 грн).

Такую сумму будут выплачивать:

застрахованным лицам, которые не имели 7 месяцев страхового стажа в течение года до получения статуса безработного;

застрахованным лицам, которые работали не менее 7 месяцев перед наступлением безработицы (работали не полный рабочий день, неделю, отсутствуют данные для расчета средней заработной платы на момент назначения пособия по безработице);

внутренне перемещенным лицам и лицам, находящимся на временно оккупированных территориях, которые не имеют документов, подтверждающих их страховой стаж.

Максимальная сумма пособия по безработице в 2026 году составляет 8 647 грн (в 2025-м было 8 000 грн).

Кто будет получать ниже минимальной суммы

Законодательством определены отдельные категории граждан, для которых размер материального обеспечения на случай безработицы составит вдвое ниже минимального — 1 650 гривен (в 2025 году — 1 500 грн).

Такую сумму в 2026 году будут выплачивать молодежи, которая еще не имеет страхового стажа и регистрируется в центре занятости как безработная. Также эта норма распространяется на лиц, которые были уволены с работы по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (например, нарушение трудовой дисциплины, прогул, потеря доверия и т.д.).

