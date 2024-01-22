Цены на зерновые в Украине по состоянию на 22 января 2024 года

Комбайн в поле пшеницы. Фото: Freepic

Согласно результатам торгов на бирже Euronext, котировки пшеницы несколько повысились, поскольку трейдеры учитывали мировой спрос на зерновую культуру и продолжающуюся конкуренцию со стороны причерноморской пшеницы. Поддержку ценам оказывало снижение курса евро по отношению к доллару США. По оценкам немецких трейдеров, французская пшеница была дешевле на тендере, как на базисе FOB, так и C&F, несмотря на неблагоприятные условия оплаты (270 дней), которые придают много рисков для продавца.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 22 января.

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По состоянию на 22 января 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 616 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 22 января. Фото: tripoli.land

Цена на пшеницу за последние дни снизилась почти на 100 гривен за тонну. Так, в понедельник, 15 января, стоимость этой зерновой культуры достигала 5 639 гривен за тонну. Во вторник, 16 января, и в среду, 17 января одна тонна пшеницы оценивалась в 5 616 грн, а уже в четверг, 18 января, цена на пшеницу упала до 5 563 грн за тонну. В пятницу, 19 января, стоимость этой зерновой культуры снова снизилась до 5 546 грн за тонну. На выходных — в субботу, 20 января, и воскресенье, 21 января — цена за тонну пшеницы упала до 5 544 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры держится и сейчас.

Недельная динамика изменения цены на пшеницу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Эффективный экспорт зерновых продуктов требует тщательной подготовки и учета различных факторов, влияющих на формирование цен. Текущие ценовые тенденции для пшеницы, прежде всего, связаны с войной против России, которая значительно ограничивает возможности Украины экспортировать эту культуру.

Кроме того, существуют другие факторы, влияющие на ценообразование, такие как уровень урожайности, качество и объем урожая. Снижение урожайности может привести к повышению цен из-за дефицита продукции. Негативные погодные условия могут негативно влиять на урожай и, соответственно, цены. Конкуренция с другими странами-экспортерами может также повлиять на стоимость зерновых, особенно во время урожайного сезона, когда предложение на рынке значительно увеличивается.

Аграрный сектор также чувствителен к глобальным тенденциям, таким как рост населения, военные конфликты или катастрофы, что влияет на динамику спроса и предложения на мировом рынке зерна. Все эти факторы взаимодействуют, формируя общий образ мирового рынка зерновых.

Важно отметить, что даже на втором году войны с Россией Украина остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерновых продуктов.

Мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и подсолнечник. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и ячменя. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.