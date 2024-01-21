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Цены на зерно в Украине — сколько стоит кукуруза в январе

21 января 2024 07:01
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 21 января 2024 года — сколько стоит кукуруза
Уборка кукурузы. Фото: centreagricole.ca
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В 2023 году в Украине наблюдалось значительное увеличение объемов экспорта — количество экспортируемой продукции возросло примерно на 112 тонн по сравнению с 2022 годом. Крупнейшим экспортным товаром по объему стала кукуруза. Несмотря на увеличение физических объемов экспорта стоимость экспортируемых товаров упала на 18,7%, составляя 35,8 миллиарда долларов.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 21 января 2024 года.

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По состоянию на 21 января средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 315 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на кукурузу в Украине на 21 января 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу снизилась. Так, в понедельник, 15 января, средняя стоимость тонны кукурузы составила 5 488 грн. Во вторник, 16 января, цена на кукурузу упала до 5 472 грн за тонну. В среду, 17 января, стоимость кукурузы в Украине снова снизилась до 5 454 грн. С этого времени цена на этот вид зерновой культуры падала несколько раз. В четверг, 18 января, стоимость тонны кукурузы составила 5 425 гривен, а на следующий день, 19 января, цена упала до 5 412 грн за тонну кукурузы. В субботу, 20 января, стоимость кукурузы снизилась до своего недельного минимума — 5 315 грн. Такая цена этой зерновой культуры держится и сегодня.

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Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Ценовая динамика кукурузы в Украине подвергается влиянию из-за ряда ключевых факторов. Во-первых, важным фактором являются мировые цены на зерно, особенно с учетом статуса Украины как одного из ведущих производителей и экспортеров кукурузы в мире. Изменения мировых цен также отмечаются на внутреннем рынке страны.

Во-вторых, ценовая динамика определяется уровнем урожая. Успешные урожаи часто сопровождаются снижением цен на внутреннем рынке, в то время как неудачные урожаи могут привести к повышению цен.

В-третьих, цены формируются в соответствии со спросом на кукурузу в стране. Увеличение спроса, особенно в области производства пищевых продуктов, может привести к повышению цен. Важен также внешний спрос, поскольку Украина является ключевым экспортером кукурузы. Высокая внешняя популярность также может повлиять на цены на зерно на внутреннем рынке. Экономические факторы, такие как обменный курс и уровень инфляции могут также влиять на ценовую ситуацию кукурузы и других сельскохозяйственных товаров.

В текущий период цены на кукурузу в Украине и на мировом рынке подвержены влиянию морских блокад со стороны России. Это привело к ограничению объемов экспорта отражаемого на общей стоимости зерна. Кроме того, российское вторжение отрицательно сказывается на деятельности сельскохозяйственных предприятий Украины, что влияет на общий уровень урожайности зерновых.

Мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и подсолнечник. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и ячменя. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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