Цены на зерновые в Украине по состоянию на 9 января 2024 года

Уборка сои. Фото: nzherald.co.nz

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из-за вторжения России в Украину многие морские порты страны вынуждены были временно приостановить или сократить свою деятельность, что значительно усложнило процесс экспорта зерновых. Кроме того, разрушение значительной части инфраструктуры явилось дополнительным испытанием для украинских аграриев. В настоящее время проблемы также возникли из-за задержек грузовых автомобилей, вызванных забастовками польских перевозчиков на украинско-польской границе. Однако есть и хорошие новости: польское правительство сделало уступки фермерам, блокировавшим пункт пропуска в Медице. Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский вместе с представителями движения "Обманутое село" достигли соглашения о прекращении блокады этого пункта пересечения границы.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 9 января 2024 года.

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По состоянию на 9 января средняя цена на сою в Украине составляет 17 186 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 9 января 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на сою за последние дни упала более чем на 180 гривен. Так, в понедельник, 1 января, средняя стоимость тонны сои составила 17 368 грн. Уже в среду, 3 января, цена на зерновую культуру упала до своего недельного минимума в 17 100 грн и продержалась на этом уровне до субботы, 6 января. Тогда стоимость тонны сои немного выросла — до 17 186 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине

Война с РФ негативно влияет на стоимость сои в Украине, в первую очередь из-за уничтожения крупных площадей сельскохозяйственных угодий и нарушения логистических цепочек. Это приводит к существенному уменьшению предложения сои на внутреннем рынке.

Кроме того, цены на сою в Украине испытывают влияние других важных факторов. Один из них — это баланс между предложением и спросом, который играет ключевую роль в формировании цен на сою. Превышение предложения над спросом обычно приводит к понижению цен и напротив.

Климатические условия также оказывают существенное влияние на рыночные цены, поскольку урожайность сои может значительно колебаться в зависимости от погодных условий. В годы с низкой урожайностью цены на сою, как правило, поднимаются из-за сокращения предложения.

Также следует учитывать влияние динамики цен на другие масличные культуры. Изменения в ценах на подсолнечник, кукурузу и рапс могут повлиять на решение фермеров по посеву сои. Изменения в предложении других масличных культур влияют на общую конкуренцию на рынке и могут повлиять на цены на сою.

Глобальные цены на сою также играют немаловажную роль. Украина занимает ведущее положение на мировом рынке сои, и мировые цены могут оказывать давление на внутренний рынок. Повышение мировых цен может стимулировать экспорт из Украины, что, в свою очередь, сказывается на внутренних ценах.

Следует подчеркнуть, что Украина продолжает оставаться одним из ведущих производителей и экспортеров зерна в мире, несмотря на продолжающуюся уже второй год войну с Россией.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и кукуруза . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и пшеницы . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.