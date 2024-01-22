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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує пшениця у січні

22 січня 2024 07:01
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 22 січня 2024
Комбайн у полі пшениці. Фото: Freepic
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Ірина Шпак
редактор

Згідно з результатами торгів на біржі Euronext, котирування пшениці дещо підвищилися, оскільки трейдери враховували світовий попит на зернову культуру та триваючу конкуренцію з боку причорноморської пшениці. Підтримку цінам надавало зниження курсу євро до долара США. За оцінками німецьких трейдерів, французька пшениця була дешевшою на тендері, як на базисі FOB, так і C&F, попри несприятливі умови оплати (270 днів), які додають багато ризиків для продавця.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 22 січня.

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Станом на 22 січня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 616 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 22 січня. Фото: tripoli.land

Ціна на пшеницю упродовж останніх днів знизилась майже на 100 гривень за тонну. Так, у понеділок, 15 січня, вартість цієї зернової культури сягала 5 639 гривень за тонну. У вівторок, 16 січня, та у середу, 17 січня, одна тонна пшениці оцінювалась у 5 616 грн, а вже у четвер, 18 січня, ціна на пшеницю впала до 5 563 грн за тонну. У п'ятницю, 19 січня, вартість цієї зернової культури знову знизилася до 5 546 грн за тонну. На вихідних — у суботу, 20 січня, та неділю, 21 січня, — ціна за тонну пшениці впала до 5 544 грн Така вартість цієї зернової культури тримається і нині.

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Тижнева динаміка зміни ціни на пшеницю. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Ефективний експорт зернових продуктів вимагає ретельної підготовки та урахування різних факторів, що впливають на формування цін. Поточні цінові тенденції для пшениці насамперед пов'язані з війною проти Росії, яка значно обмежує можливості України експортувати цю культуру.

Окрім цього, існують інші чинники, які впливають на ціноутворення, такі як рівень урожайності, якість та обсяг врожаю. Зниження урожайності може призвести до підвищення цін через дефіцит продукції. Негативні погодні умови можуть негативно впливати на врожай і, відповідно, на ціни. Конкуренція з іншими країнами-експортерами також може вплинути на вартість зернових, особливо під час урожайного сезону, коли пропозиція на ринку значно збільшується.

Аграрний сектор також чутливий до глобальних тенденцій, таких як зростання населення, військові конфлікти або катастрофи, що впливає на динаміку попиту та пропозиції на світовому ринку зерна. Всі ці чинники взаємодіють, формуючи загальний образ світового ринку зернових.

Важливо відзначити, що навіть при другому році війни з Росією, Україна залишається одним з провідних світових виробників та експортерів зернових продуктів.

Ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

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