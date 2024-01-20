Цены на зерновые в Украине на 20 января 2024 года

Подсолнечное поле. Фото: pixabay.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина является ведущим мировым поставщиком подсолнечного масла и семян. В 2022 году украинские сельхозпроизводители достигли производства около 6,5 миллиона тонн масла, что составляет примерно 42% от общемирового объема. Однако объем экспорта существенно снизился из-за вторжения России. Основной причиной этого снижения стало блокирование черноморских портов, игравших ключевую роль в экспорте зерна. Кроме того, украинские экспортеры столкнулись с трудностями из-за блокирования пунктов пропуска на западных границах. К этим проблемам добавилась еще одна — кризис в Красном море, приведший к замедлению украинского сельскохозяйственного экспорта в январе 2024 года на 20%.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 20 января 2024 года.

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По состоянию на 20 января средняя цена подсолнечника в Украине составляет 13 905 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 20 января 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник за последние дни выросла на 2%. Так, в пятницу, 12 декабря, цена подсолнечника составила 13 632 грн за тонну. Уже через день она выросла до 13 738 грн за тонну. Следующий рост стоимости подсолнечника произошел в среду и четверг, 17 и 18 января. В эти дни стоимость подсолнечника выросла до 13 897 и 13 924 грн за тонну соответственно. В пятницу, 19 января, цена подсолнечника немного упала – до 13 905 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Факторы, влияющие на динамику цен на подсолнечник в Украине, включают в себя глобальное экономическое положение, баланс спроса и предложения, а также колебания валютных курсов.

Цены на подсолнечник в Украине тесно связаны с мировой торговлей, учитывая значительный объем экспорта этой культуры из страны. Кроме того, стоимость подсолнечника подвергается влиянию мировой экономической конъюнктуры. Следовательно, изменения в ценах на масло на глобальном рынке отражаются в ценах на семена подсолнечника в Украине.

Важно отметить, что Украина находится в условиях полномасштабной войны с Российской Федерацией, что оказывает значительное влияние на формирование цен на зерновые культуры в стране. Разрушение портов на Черном море, вызванное действиями российских захватчиков, привело к дефициту украинского подсолнечника на мировом рынке. Российская агрессия также оказала серьезное влияние на производство и экспорт зерновых культур из Украины, влияя на глобальные цены.

Мы выяснили, что сейчас происходит на рынке зерна и сколько в Украине стоят ячмень и соя. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и пшеницы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.