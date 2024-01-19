Цены на металлолом черного металла в Украине 19 января 2024 года

Выплавка стали. Фото: forbes.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черные металлы — это железо и его сплавы, содержащие углерод в количестве от 0,02 до 2,14%. Черные металлы являются одними из самых важных материалов в современной промышленности. Они используются в строительстве, машиностроении, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и других отраслях. Переработка черных металлов — это процесс их восстановления из лома и отходов. Переработка черных металлов позволяет сократить потребление первичных ресурсов, снизить количество отходов, а также заработать на этом неплохие деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в декабре.

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Интересные факты о чермете

Самые первые железные изделия были изготовлены около четырех тысяч лет назад в Месопотамии. Они были сделаны из метеоритного железа, которое было более мягким и пластичным, чем железо, полученное из железной руды. Метеоритное железо является естественным соединением железа и других металлов, образовавшимся в результате падения метеорита на Землю. Она содержит около 90% железа, а также небольшое количество никеля, кобальта и других элементов. Метеоритное железо было известно людям с давних времен. Оно являлось достаточно редким и ценным материалом, который использовался для изготовления украшений, предметов культа и оружия.

Первый способ получения железа из железной руды был изобретен в Китае около двух тысяч лет назад. Этот способ заключался в том, что железную руду смешивали с углем и нагревали в печи. В результате реакции между железом и углеродом получался чугун.

Производство стали в Европе началось в XIII веке. К этому времени в Европе использовали кованое железо, которое было более мягким и менее прочным, чем сталь. Сталь изготовляли преимущественно в странах Востока, таких как Китай, Индия и Персия. В XIII веке в Европе были изобретены новые технологии производства стали, позволяющие производить ее более эффективно и в больших количествах.

Черные металлы, такие как сталь и чугун, обладают высокой прочностью и твердостью благодаря своим физическим свойствам. Эти свойства черных металлов делают их идеальными материалами для изготовления конструкций, которые должны выдерживать большие нагрузки. К примеру, стальные балки и колонны используются в строительстве для поддержки зданий и сооружений. Среди других примеров использования черных металлов в конструкциях, которые должны выдерживать большие нагрузки: автомобильные мосты, железнодорожные пути, лебедки и краны, оборудование для добычи полезных ископаемых, а также военная техника.

Переработка черных металлов — это процесс превращения металлолома в новое сырье, которое можно использовать для производства различных изделий. Она имеет важное значение для экономики и окружающей среды, позволяет сэкономить природные ресурсы, снизить загрязнение окружающей среды и снизить затраты на производство металла.

Как правильно сдавать металлолом в пункты приема

Источником производства черных металлов является железная руда, однако запасы ее ограничены, а процессы добычи и обработки требуют значительных энергетических затрат. Кроме того, следует учитывать, что эти процессы также негативно влияют на окружающую среду.

Таким образом, сдача металлолома в пункты приема вторичного сырья может быть чрезвычайно полезна. Путем переработки использованных металлических изделий можно не только сократить экологический ущерб, но и заработать неплохие деньги.

Для тех, кто впервые решает сдать металлолом, важно обратить внимание на следующие аспекты.

Мелкие детали и изделия представляют больший интерес для пунктов приёма металла. Это объясняется тем, что обработка и перевозка таких элементов проще и экономически выгоднее.

Габаритные конструкции оцениваются ниже, поскольку их транспортировка и взвешивание являются более трудоемкими процессами. Следует учитывать, что стоимость металлолома может снизиться, если необходимо использовать режущее оборудование для подготовки габаритных конструкций перед загрузкой в пресс.

Для подготовки лома к сдаче также рекомендуется:

Рассортировать лом на черные и цветные металлы.

Отделить нержавеющую сталь от углеродистой, учитывая более высокую стоимость именно нержавеющей стали.

Разобрать сложные изделия с неметаллическими частями.

Очистить лом от загрязнений, снижающих цену, таких как ржавчина, загрязнение, теплоизоляция и асбест. Некоторые компании принимают изолированные провода, но по более низкой цене.

Разрезать сложные и длинномерные конструкции, листовые материалы, чтобы облегчить транспортировку и взвешивание. Некоторые покупатели лома предоставляют эту услугу, но это также может повлиять на цену.

Сдавать сразу большое количество металлолома, что может повысить конечную цену вашего металлолома.

Цены на лом черных металлов в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 5 грн до 6 грн

Винницкая область — от 2 грн до 4 грн

Днепропетровская область — от 4 грн до 6 грн

Житомирская область — от 2 грн до 4 грн

Закарпатская область — от 2,5 грн до 4 грн

Запорожская область — от 3 грн до 5 грн

Ивано-Франковская область — от 2 грн до 4 грн

Кировоградская область — от 2 грн до 4,5 грн

Львовская область — от 2 грн до 4 грн

Николаевская область — от 3,5 грн до 6 грн

Одесская область — от 4 грн до 6 грн

Полтавская область — от 3 грн до 4,5 грн

Сумская область — от 3 грн до 4,5 грн

Тернопольская область — от 3 грн до 5 грн

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн

Хмельницкая область — от 3 грн до 5 грн

Черкасская область — от 2,5 грн до 4 грн

Черновицкая область — от 3 грн до 5 грн

Черниговская область — от 3 грн до 4 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни и меди в Украине в январе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

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