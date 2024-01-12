Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 12 января 2024 года

Изготовление металлов. Фото: fool.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это сплав меди и цинка, обладающий уникальными свойствами, делающими его довольно популярным и дорогим материалом. Латунь находит широкое применение в машиностроении, электротехнике, сантехнике, ювелирном деле и многих других отраслях промышленности. Например, в машиностроении латунь используется для изготовления деталей и узлов машин, а в электротехнике — для создания контактов и разъемов. Латунь также является экологичным сплавом, который можно перерабатывать, использовать повторно и зарабатывать на этом деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в январе 2024 года.

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Интересные факты о латуне

Латунь широко используется в производстве музыкальных инструментов, включая духовые инструменты. Духовые инструменты используются в различных музыкальных жанрах и составах, включая симфонические оркестры. Есть несколько различных сплавов латуни, используемых для изготовления духовых инструментов. Состав сплава определяет свойства звука инструмента, такие как тембр, громкость и долговечность. Обычно латунь для духовых инструментов содержит от 65 до 85% меди. Чем больше меди в сплаве, тем ярче и громче будет звук инструмента. Чем больше цинка в сплаве, тем темнее и мягче будет звук инструмента.

Латунь — один из старейших сплавов, известных человеку. Он известен уже в Древнем Египте и Месопотамии, где использовался для изготовления украшений, посуды и оружия. В Древнем Риме латунь называлась орихалк (aurichalcum), что в переводе означает "золотомедь".

Латунь имеет ряд преимуществ перед другими металлами и сплавами. Она крепкая, долговечная, устойчива к коррозии и легко поддается обработке. Латунь используется для изготовления монет, контактов, пружин, шестерен, подшипников, окон и других архитектурных элементов.

Латунь используется для производства некоторых медицинских инструментов, таких как хирургические зажимы и инструменты стоматологической хирургии. Она не выделяет вредных веществ, что важно для медицинских инструментов.

В Древнем Египте латунь использовалось для изготовления амулетов, которые, как считалось, защищали от злых духов. Латунь часто ассоциировалась с солнцем, которое в древнеегипетской мифологии было символом жизни и плодородия.

Как дороже всего сдать латунь в пункты приема вторсырья

Медь и латунь являются металлами с подобными характеристиками, но их отличия становятся важными при сдаче на вторичную переработку. Медь является чистым металлом, в то время как латунь является медным сплавом с другими металлами, такими как олово, цинк или марганец. Это отличие отражается на рыночных ценах, где медь обычно стоит дороже латуни.

Существует несколько способов для различения меди и латуни. Медь имеет характерный красно-розовый или коричневый оттенок, в то время как латунь имеет желтоватый цвет, похожий на золото. Также может быть использован звуковой тест : удар по меди производит глухой и низкий звук, тогда как удар по латуни создает более звонкий звук.

Для более точного определения меди и латуни можно использовать капли соляного раствора. На меди они удалят загрязнение, в то время как на латуни появтся белоснежный цинковый оксид. Если планируется сдача металлолома на переработку, полезен также будет тест на сверление: при сверлении медь образует длинную стружку, в то время как латунь дает мелкую стружку с острыми краями.

Чтобы максимизировать стоимость сдачи латуни на переработку, рекомендуется убедиться, что изделия не содержат неметаллических компонентов, очистить их от накипи и загрязнений. Также полезно классифицировать латунь в соответствии с требованиями переработки металлолома и по возможности разделить большие детали на более мелкие для улучшения их пригодности к переработке.

Цены на латунь в Украине

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 100 до 190 грн;

Винницкая область — от 125 до 145 грн;

Волынская область — от 70 до 90 грн;

Днепропетровская область — от 130 до 150 грн;

Житомирская область — от 75 до 95 грн;

Закарпатская область — от 95 до 120 грн;

Запорожская область — от 100 до 175 грн;

Ивано—Франковская область — от 100 до 185 грн;

Кировоградская область — от 70 до 90 грн;

Львовская область — от 115 до 145 грн;

Николаевская область — от 105 до 165 грн;

Одесская область — от 140 до 160 грн;

Полтавская область — от 145 до 165 грн;

Ровенская область — от 75 до 95 грн;

Сумская область – от 85 до 105 грн;

Тернопольская область — от 75 до 105 грн;

Харьковская область — от 145 до 170 грн;

Хмельницкая область — от 125 до 155 грн;

Черкасская область — от 85 до 105 грн;

Черновицкая область — от 85 до 105 грн;

Черниговская область — от 125 до 165 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и меди в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы , чермета и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на золото в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.